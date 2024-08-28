Denizli Motofest Başlıyor

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DENİZLİ (İHA) – Denizli Motofest, Babadağ Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Babadağ Belediyesi, motosiklet tutuklarını 3 gün boyunca düzenlenecek çeşitli etkinliklerde buluşturmaya hazırlanıyor.

Denizli Motofest, Babadağ Belediyesinin ev sahipliğinde 30-31 Ağustos ve 1 Eylül 2024 tarihlerinde Babadağ ilçesinde düzenlenecek. "Bu şenlik, tam senlik" sloganıyla organize edilen Denizli Motofest, sürpriz konukları, Dj performansı, konserler, eğlenceli yarışmaları, hediyeleri ve akrobasi gösterileriyle motosiklet tutkunlarına unutulmaz bir 3 gün yaşatacak. Etkinliklerde profesyonel motosiklet yarışçısı Asrın Rodi Park, Necati ve Soykalar Grubu, Grup Kasaman ile Dj Güray Yalçınkaya, Türkiye'nin birçok bölgesinden gelecek motosiklet tutkunları ve Denizlililerle buluşacak. Birimden değerli konuklar, söyleşi, imza günü, konser ve eğlenceli yarışmaların yapılacağı Denizli Motofest, sürpriz yarışmalarla konuklarına unutulmaz anlar yaşatacak.

Binlerce kişiyi bir araya getirmesi hedeflenen motosiklet festivali hazırlıklarının tüm hızıyla devam etiğini açıklayan Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, "3 gün boyunca adrenalini yüksek, eğlenceli ve unutulmaz anlar yaşamak için bu muhteşem etkinlikte buluşalım. 30 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında ilçemizde düzenleyeceğimiz Denizli Motofest'e tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi. - DENİZLİ