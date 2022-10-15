4 sene önce Bartın'daki maden ocağını ziyaret etmişti! Haluk Levent'ten duygulandıran paylaşım: O işçilerden bazıları hayatta değil - Son Dakika
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4 sene önce Bartın'daki maden ocağını ziyaret etmişti! Haluk Levent'ten duygulandıran paylaşım: O işçilerden bazıları hayatta değil

15.10.2022 08:20

Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in dün akşam patlama yaşanan Bartın'daki madeni 4 sene önce ziyaret ettiği ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından maden işçileriyle çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan Levent, "İçlerinden bazılarının hayatta olmadığını düşünmek bile üzücü" ifadesini kullandı.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yer altında işçilerin çalıştığı sırada yaşanan patlamada çok sayıda işçi hayatını kaybetti. Patlamanın ardından kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ni olay yerine gönderen Haluk Levent, sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı.

"İŞÇİLERDEN BAZILARI HAYATTA DEĞİL"

2018 yılında Bartın'daki madeni ziyaret eden Levent, Twitter hesabından işçilerle olan bir fotoğrafını yayınlayarak "7 Temmuz 2018'de ziyaret ettiğimBartın'daki maden işçileri. İçlerinden bazılarının artık hayatta olmadığını düşünmek bile üzücü. Umarım bu dostlardan biri değildir diyemezsin ki, fark eder mi ki? Kim bilir kaç çocuk kaldı ortada" dedi.

4 sene önce olay yerindeymiş! Haluk Levent'in maden paylaşımı yürek yaktı: O işçilerden bazıları hayatta değl
4 sene önce olay yerindeymiş! Haluk Levent'in maden paylaşımı yürek yaktı: O işçilerden bazıları hayatta değl

ÜYELERİNİ BÖLGEYE GÖNDERDİ

Çevre illerde derneğine bağlı olan üyelerini Bartın'a gönderen Haluk Levent, "Ahbaplar maden ocağı önünde çaresizce bekleyen ailelerin yanındalar. AFAD'ın çadır kurumuna yardımcı oluyorlar. Onlar da endişeli bekleyişteler. Bizler Ahbaplardan haber aldıkça sizlere ileteceğiz" ifadelerini kullandı.

4 sene önce olay yerindeymiş! Haluk Levent'in maden paylaşımı yürek yaktı: O işçilerden bazıları hayatta değl
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Son Dakika Magazin 4 sene önce Bartın'daki maden ocağını ziyaret etmişti! Haluk Levent'ten duygulandıran paylaşım: O işçilerden bazıları hayatta değil - Son Dakika


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