Derya Uluğ ve Asil Gök evleniyor! 10 yıllık aşk mutlu sona ulaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Derya Uluğ ve Asil Gök evleniyor! 10 yıllık aşk mutlu sona ulaşıyor

Derya Uluğ ve Asil Gök evleniyor! 10 yıllık aşk mutlu sona ulaşıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Derya Uluğ, uzun yıllardır birlikte olduğu nişanlısı Asil Gök ile evlilik hazırlıklarında sona geldiklerini açıkladı. Ünlü şarkıcı, yıl bitmeden sade bir törenle dünyaevine girmeyi planladıklarını söyledi.

Kıbrıs'ta sahne alan Derya Uluğ, hem kariyerine hem de özel hayatına ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu nişanlısı Asil Gök ile evlilik hazırlıklarının devam ettiğini belirten sanatçı, düğün tarihini de ilk kez paylaştı.

Derya Uluğ ve Asil Gök evleniyor! 10 yıllık aşk mutlu sona ulaşıyor

Evlilik kararını aceleye getirmediklerini dile getiren Uluğ, "Allah'tan bir mani olmazsa 2027 yılına evli gireceğiz. Yılbaşından önce, önümüzdeki dört ay içinde ailemiz ve en yakın dostlarımızla birlikte sade ama çok mutlu olacağımız bir düğün yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Derya Uluğ ve Asil Gök evleniyor! 10 yıllık aşk mutlu sona ulaşıyor

Asil Gök'ün yeni şarkısından söz eden Derya Uluğ, yaklaşık üç yıllık hazırlık sürecinin ardından dinleyiciyle buluşan çalışmanın büyük bir emeğin ürünü olduğunu söyledi. Ünlü şarkıcı, uzun bir hazırlık sürecinin ardından ortaya çıkan eserlerin dinleyicilerle buluşmasının kendileri için mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Derya Uluğ ve Asil Gök evleniyor! 10 yıllık aşk mutlu sona ulaşıyor

YAPAY ZEKAYA TEPKİ: “İNSAN EMEĞİNİN YERİNİ ALAMAZ”

Müzik sektöründe giderek daha fazla konuşulan yapay zekâ teknolojisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uluğ, teknolojinin bazı süreçlerde kolaylık sağladığını ancak sanatın merkezinde insan emeğinin bulunduğunu vurguladı.

Ünlü şarkıcı, "Yapay zekâ fikir geliştirme aşamasında yardımcı olabilir ancak duygunun yerini alamaz. Biz bir şarkı için aylarca emek veriyoruz. Gitarlar, yaylılar ve birçok enstrüman canlı çalınıyor. Müzisyenlerin emeğinin yok sayılması gerçekten ürkütücü." diyerek sektörde yaşanan dönüşüme ilişkin görüşlerini paylaştı.

Yapay Zeka, Yapay Zeka, Derya Uluğ, Teknoloji, Asil Gök, Evlilik, Magazin, Kıbrıs, Son Dakika

Son Dakika Magazin Derya Uluğ ve Asil Gök evleniyor! 10 yıllık aşk mutlu sona ulaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan emsal karar Sürekli eşya değiştirmek boşanma sebebi Yargıtay'dan emsal karar! Sürekli eşya değiştirmek boşanma sebebi
Bakan Şimşek duyurdu Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor Bakan Şimşek duyurdu! Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor
Karadeniz yangın yeri İHA’nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı Karadeniz yangın yeri! İHA'nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı
Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp
44 orman yangını mercek altında 6 şüpheli tutuklandı 44 orman yangını mercek altında! 6 şüpheli tutuklandı
Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy’deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy'deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme
Bülent Arınç’tan Davutoğlu’nun partisini kapatmasına dikkat çeken yorum Bülent Arınç'tan Davutoğlu'nun partisini kapatmasına dikkat çeken yorum

11:19
Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök’ten ilk açıklama
Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'ten ilk açıklama
11:10
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
11:06
Ne yapıyorsun Uğurcan Hazırlık maçı da olsa affetmediler
Ne yapıyorsun Uğurcan? Hazırlık maçı da olsa affetmediler
11:01
Bitcoin yatırımcıları için kritik hafta: Gözler bu beş veride olacak
Bitcoin yatırımcıları için kritik hafta: Gözler bu beş veride olacak
10:11
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
10:02
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:52
Erdal Beşikçioğlu’nu zora sokan bilirkişi raporu İfadede soruldu
Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokan bilirkişi raporu! İfadede soruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 11:33:44. #7.13#
SON DAKİKA: Derya Uluğ ve Asil Gök evleniyor! 10 yıllık aşk mutlu sona ulaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.