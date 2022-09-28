Canlı yayında 4 yıl önce gözünün önünde işlenen cinayeti itiraf etti! Ekipler tarafından gözaltına alındı - Son Dakika
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Canlı yayında 4 yıl önce gözünün önünde işlenen cinayeti itiraf etti! Ekipler tarafından gözaltına alındı

28.09.2022 10:46

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında araştırılan cinayetinin katil zanlısı gün yüzüne çıktı. Cinayetle ilgili baş şüpheli olarak görülen Ersin Çetinkaya, 4 yıl önce komşusunun gözü önünde nasıl öldürüldüğünü itiraf etti. Cinayetini uzaktan izlediğini ve hiçbir şey yapmadığını söyleyen Çetinkaya, canlı yayına gelen ekipler tarafından gözaltına alındı.

Dürdane Kut, Balıkesir Havran'a bağlı Kalabak Köyü'ndeki tarlalarında ölü bulunan eşi Mustafa Kut'un katilini bulabilmek için Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına başvurdu. Cinayetle ilgili baş şüpheli olarak gösterilen Ersin Çetinkaya ise dün her şeyi itiraf etti.

"SEZER, ARKADAN YAKLAŞARAK ÖLDÜRDÜ"

Ersin Çetinkaya, komşu su olan Sezer Kaya'nın 25 Temmuz 2018'de önce Mustafa Kut'un su borusunu kestiğini, sonra arkadan yaklaşarak öldürdüğünü itiraf etti. Çetinkaya, gözü önünde işlenen cinayetle ilgili hiçbir şey yapmadığını ve kimsenin kendisine inanmayacağını düşündüğü için bu zamana kadar sessiz kaldığını söyledi.

Didem Arslan Yılmaz'ın programında 4 yıl önce gözünün önünde yaşanan cinayeti itiraf eden adam, gözaltına alındı

CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDI

Canlı yayındaki itirafların ardından Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ile Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro personellerinin eş zamanlı operasyonuyla Ersin Çetinkaya Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme stüdyosundan, Sezer Kaya ise Çanakkale Çan'dan ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Didem Arslan Yılmaz'ın programında 4 yıl önce gözünün önünde yaşanan cinayeti itiraf eden adam, gözaltına alındı
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Didem Arslan Yılmaz, Show Tv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Canlı yayında 4 yıl önce gözünün önünde işlenen cinayeti itiraf etti! Ekipler tarafından gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Canlı yayında 4 yıl önce gözünün önünde işlenen cinayeti itiraf etti! Ekipler tarafından gözaltına alındı - Son Dakika
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