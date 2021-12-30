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Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı - Son Dakika

Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı

30.12.2021 10:55

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Aygün Aydın, oyuncu Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın birlikte olduğu iddialarıyla çileden çıktı ve bir hayli sert yorumlar yaptı.

2021'in son günlerine bir aşk haberi damga vurdu. İstanbullu Gelin dizisiyle yıldızı parlayan ve genç aşkı Onur Bay'dan ayrılan oyuncu Dilara Aksüyek'in Hakan Sabancı ile birlikte olduğu iddia edildi. Ancak bu haber Aygün Aydın'ın pek hoşuna gitmedi.

KENDİNİ TUTAMADI

İddiaların ardından sosyal medyada 'Hakan Sabancı'nın gözdesi Dilara Aksüyek' yorumları yapılınca Sabancı'yı ifşa etmesiyle gündeme gelen Aygün Aydın'dan yorum gecikmedi. Bir süre önce "Para bulamazsam escortluk yapmak zorunda kalacağım" diyen Aygün Aydın kendini tutamadı.

Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı kızdırdı

"HAKAN'IN SÜBYANCILARLA İŞİ OLMAZ"

Aygün Aydın önce "Hakan'ın sübyancılarla işi olmaz" diyerek yaşı kendisinden küçük olan Onur Bay ile bir süre aşk yaşayan Dilara Aksüyek'i hedef aldı. Aydın daha sonra kendini tutamayıp oyuncunun estetikli olduğunu bunu da kendisine benzemek için yaptığını söyledi.

Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı kızdırdı
Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı kızdırdı
Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı kızdırdı
Dilara Aksüyek
Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı kızdırdı
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Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı, Aygün Aydın, Aydın, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı - Son Dakika
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