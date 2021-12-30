Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı

2021'in son günlerine bir aşk haberi damga vurdu. İstanbullu Gelin dizisiyle yıldızı parlayan ve genç aşkı Onur Bay'dan ayrılan oyuncu Dilara Aksüyek'in Hakan Sabancı ile birlikte olduğu iddia edildi. Ancak bu haber Aygün Aydın'ın pek hoşuna gitmedi.

KENDİNİ TUTAMADI

İddiaların ardından sosyal medyada 'Hakan Sabancı'nın gözdesi Dilara Aksüyek' yorumları yapılınca Sabancı'yı ifşa etmesiyle gündeme gelen Aygün Aydın'dan yorum gecikmedi. Bir süre önce "Para bulamazsam escortluk yapmak zorunda kalacağım" diyen Aygün Aydın kendini tutamadı.

"HAKAN'IN SÜBYANCILARLA İŞİ OLMAZ"

Aygün Aydın önce "Hakan'ın sübyancılarla işi olmaz" diyerek yaşı kendisinden küçük olan Onur Bay ile bir süre aşk yaşayan Dilara Aksüyek'i hedef aldı. Aydın daha sonra kendini tutamayıp oyuncunun estetikli olduğunu bunu da kendisine benzemek için yaptığını söyledi.