Diskalifiye edilmesine neden olmuştu! Pınar\'ın Survivor\'dan elendiğini gören Sema, halay çekti

Tansiyonun bir an olsun düşmediği Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Aysu Keskin, Pınar Saka, Gizem Memiç ve Berna Canbeldek arasında düello yapıldı. Elenen ismi gören eski Survivor yarışmacısı Sema'dan gönderme gecikmedi.
Yarışmada yapılan düelloda Aysu ile sona kalan Pınar, 5-3 yenilerek veda etti. Geçtiğimiz haftalarda Pınar'a şiddet uyguladığı için diskalifiye edilen Sema Aydemir ise önce halay çekti sonra da Muhteşem Yüzyıl dizisindeki "Allah'ım çok şükür" repliğini paylaştı.
Survivor'ın geçtiğimiz ay yayınlanan bir bölümünde Sema Aydemir adada "Bana bundan sonra bir hakaret daha edersen" diyerek Pınar'ın yanına gitti. Pınar da "Sana mı soracağım?" cevabını verince ikili arasında sinirler gerildi. Sema yerde uzanan Pınar'a tekme attı. Sema, "Benim huzurumu kaçırma, benim kardeşimin adını bir daha ağzına alma" derken ikili birbirine tekrardan temas etti. Sema, Nagihan ile Aleyna'nın uzaklaştırma çabalarına rağmen Pınar'a tokat attı. Sema araya giren arkadaşlarına "Bunu yapamaz. Sürekli böyle uğraşıp ondan sonra ben buna karşıyım. Ben sana yüze nasıl vurulur göstereyim mi, ister misin?" dedi. Pınar da "Ben sana vurmadım zaten. Bana vurma diye uzak tuttum sadece" cevabını verdi. Sema kendini ifade ederken tekrar harekete geçince Atakan onu barakadan uzaklaştırdı.
Sema için acil durum konseyi düzenleyen Acun Ilıcalı ise yarışmacının diskalifiye edildiğini duyurarak "Olayı defalarca seyredip diğer yarışmacılarla da konuyu konuştuk. Sonrasında da bir kanaate ulaştık. Değerlendirme sonucunda açıkçası çok emeğin olan bize de çok faydası olmuş bir yarışmacısın. Bunları çok iyi biliyoruz. Bizim için değerin çok yüksek. Sen bana göre örnek bir annesin. Fevri bir olaydan bir yere varmak bence insanı yanlışa götürür. Ancak yaşanan bu olay yarışmanın çizgisinin çok dışına taştığı için bir karar vermek zorundayız. Bu karara göre Sema seni maalesef Survivor 2024'ten ayırmak zorundayız." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Magazin › Diskalifiye edilmesine neden olmuştu! Pınar'ın Survivor'dan elendiğini gören Sema, halay çekti - Son Dakika
Erzurum'da iftardan sonra yediklerini sindirmek için yürüyüşe çıkan Nurten isimli kadın, sokak röportajında samimi açıklamaları ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Acun Ilıcalı da videoya kayıtsız kalamayarak kalp emojisi ile X hesabından paylaştı.
Seda Sayan, boşanacağı iddialarıyla gündeme gelmesinin ardından yaptığı açıklamada, bu haberlerin yanlış olduğunu ve aşklarının devam ettiğini söyledi. Sayan, ailelerin yalan haberlerden etkilendiğini belirterek, bu tür haberlerin çıkmasını istemediğini ifade etti.
Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi. Çift, oğullarına Hazar adını verirken ikinci kez babalık heyecanı yaşayan Ölmez, bebeğiyle kamera karşısına geçti.
Survivor All Star'ı dün akşam yayınlana bölümünde Gizem, Aysu, Berna ve Pınar arasında eleme heyecanı yaşandı. Düellonun sonunda hayallerine veda eden isim Pınar oldu.
Başarılı oyuncu Kaan Taşaner, ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oldu. Taşaner dizide Sıla Türkoğlu'nun oynadığı Doğa'nın hayatına girecek ismi oynayacak.
Arat'ın öldü bilinen karısı Jale'nin ortaya çıkmasıyla Özge evden ayrılmak ister. Ancak Arat, karısının hamile olduğunu öğrenince buna izin vermez. Neveser ise Özge'yi köşeye sıkıştıracak bir plan yapar. Jale'nin dönüşü Arat'ın öfkesini ortaya çıkarır ve Özge Arat'ın bilmediği yönlerini keşfeder. Giraylı ailesinin sırlarla dolu hayatında tesadüflere yer olmadığı ortaya çıkar.
İnci Taneleri dizisinde seslendirdiği şarkıyla ünlenen Erkal Sonel, Bircan Bali ve diğer kişiler hakkında açtığı dava sürecini avukatıyla çekilen bir fotoğrafıyla duyurdu. Sonel, paylaşımına 'Gereği düşünüldü' notunu düşerek dava açtığı kişilere gözdağı verdi.
Leyla, Dağhan'ın adamlarının gözleri önünde cinayet işlemesiyle korkmaya ve ona olan güvenini sorgulamaya başlar. Bilgisayarını bulmadan kurtulamayacağını anlayan Leyla, babasının güvendiği bir dostundan yardım almaya gider. Ancak bu yardım isteği başına yeni belalar açar. Dağhan Müdür'ün de desteğiyle Leyla'yı bulmak için uğraşan Dağhan, Enver'in tutuklanmasıyla olayların büyümesine neden olur. Bu durum, Fatma ve Davut arasındaki ihanet gerginliğini de artırır. Oya ve Ekber arasındaki yakınlık ise Enver'in dikkatini çeker ve Aydan'dan yardım ister. Dağhan ve Enver, Ekber Baltacı'yı öldürmek için güçlerini birleştirirken, Gürkan ise Leyla'nın peşine düşerek Dağhan hakkında bir iz bulmaya çalışır.
TiyatroKare'nin ödüllü oyunu 'Ağaçlar Ayakta Ölür', 18 Mart'ta Gazimağusa Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde, 19 Mart'ta GİRNE Amerikan Üniversitesi'nde, 20 Mart'ta Lefkoşa Yakın Doğu Üniversitesi'nde sahnelenecek. Oyun, Kıbrıslı seyirciyi hem ağlatacak, hem de güldürecek. Nevra Serezli, bu oyun için ilk kez feribotla Kıbrıs'a geliyor. Uçak korkusu olan Serezli, Kıbrıs'tan gelen yoğun talep üzerine karayoluyla Kıbrıs'a gidecek. Oyunun yönetmenliğini Nedim Saban üstlenirken, Nevra Serezli büyükanne rolünü oynuyor.
Geçtiğimiz sene Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarıyla gündeme gelen çift, son olarak Milano pozlarıyla dikkat çekti. Söylemezsem Olmaz programında yapılan yorumlarla birlikte, çiftin özel hayatı tekrar tartışılmaya başlandı.
Şarkıcı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, hayatının film olacağı iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Levent, 2004 yılında Transtrakya projesine karşı halk örgütlenmesinin bir parçası olduğunu belirterek, hayatının sadece 15 günlük bir kesit olduğunu ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?