Diva Bülent Ersoy, iftar davetine katıldığı elbiseyle dikkat çekti

23.02.2026 09:29
Ramazan ayını her yıl özel bir hassasiyetle geçirdiğini dile getiren Bülent Ersoy, katıldığı iftar davetinde zarafetiyle öne çıktı. Diva'nın beyazlar içindeki şıklığı ve danışmanı Arzu Acay'ın paylaşımı dikkat çekti.

27 yıldır her Ramazan ayında oruç tuttuğunu dile getiren sanatçı, katıldığı iftar davetinde baştan aşağı beyaz tonların hâkim olduğu kıyafetiyle öne çıktı. Zarif detaylarla tamamlanan kombin, davetlilerin de ilgi odağı oldu.

'ZORLA POZ'

Ersoy'un iftar sonrası anları ise danışmanı Arzu Acay tarafından paylaşıldı. Acay, Diva'yı objektife yansıttığı karelere "Divamı zorla poza zorlamak ??" notunu ekledi. Paylaşımda Ersoy'un neşeli ve enerjik halleri dikkat çekerken, sanatçının Ramazan ayındaki hassasiyeti ve şıklığı bir kez daha gündeme taşındı.

Her yıl olduğu gibi bu Ramazan'da da hem manevi yönü hem de iddialı tarzıyla adından söz ettiren Diva, iftar davetindeki görünümüyle beğeni topladı.

Bülent Ersoy, Kültür Sanat, Magazin, İftar, Yaşam, Son Dakika

09:29
