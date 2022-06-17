Dizisi Netflix'te yayınlanan Cem Yılmaz'dan şaşırtan Disney Plus paylaşımı: Sorun olursa ben buradayım - Son Dakika
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Dizisi Netflix'te yayınlanan Cem Yılmaz'dan şaşırtan Disney Plus paylaşımı: Sorun olursa ben buradayım

17.06.2022 13:20
Dizisi Netflix'te yayınlanan Cem Yılmaz'dan şaşırtan Disney Plus paylaşımı: Sorun olursa ben buradayım

Yeni dizisi Erşan Kuneri Netflix'te yayınlanan Cem Yılmaz, Türkiye'de yayına başlayan Disney Plus'la ilgili yaptığı paylaşımda "Hoş geldin, sorun olursa ben buralardayım" ifadelerini kullandı.

Başarılı komedyen Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri, mayıs ayında Netflix'te yayınlanmaya başladı. Gündeme ilişkin yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren Yılmaz, Türkiye'de yayın hayatına başlayan Disney Plus'la ilgili de sessiz kalamadı.

"SORUN OLURSA BEN BURALARDAYIM"

Netflix ile anlaşması olan Cem Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye de yayına başlayan Disney+'a ve yerli içerik üreten yapımcı, senarist yönetmen, oyuncu, tüm teknik departmanlarda çalışacaklara başarılar dilerim. Hoş geldin Disney Plus… Ben sorun olursa ben buralardayım" diyerek Netflix'in Twitter hesabını etiketledi.

Netflix'le anlaşması olan Cem Yılmaz'dan dikkat çeken Disney Plus paylaşımı: Sorun olursa buradayım
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