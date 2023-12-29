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Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi - Son Dakika
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Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi

18 yıldır program sunduğu partneri Müge Dağıstanlı'yı dolandırdığı söylentisiyle gündeme gelen Gülşen Yüksel, TV 8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına veda etti. Yüksel, "Bu ekranda kardeşimi sizlere emanet ediyorum" diyerek programa veda ederken Dağıstanlı'nın yeni partneri Ali Eyüboğlu olacak.

29.12.2023 - 11:59,  Güncelleme: 12:13
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18 yıldır birlikte program yapan Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel dolandırıcı iddiasıyla gündeme geldi. Yıllardır çalıştığı arkadaşı Müge Dağıstanlı'yı dolandırdığı ve eşiyle yurt dışına çıkmaya hazırlandığı iddia edilen Gülşen Yüksel, bugün 2. Sayfa programına veda ettiğini açıkladı.

GÜLŞEN GİTTİ, MÜGE YENİ PROGRAM YAPACAK

2023 yılının son programında konuşan Gülşen Yüksel, hafta içi her gün ekrana çıktığı 2. Sayfa programına veda ettiğini açıklayarak şunları söyledi: "2024 hepimize sağlık, mutluluk getirsin. Eksilmeden, çoğaldığınız bir yıl olsun. Yeni başlangıçlarla umut dolu olsun. 2024'e biz de yeni başlangıçlar, yeni projeler, yeni heyecanlarla giriyoruz. 2. Sayfa ekranlara veda ederken; kardeşim Müge 'Aramızda Kalmasın' programı ile sabahlara damga vurmaya devam edecek. Burada beraber olmasak da biz zaten birlikteyiz. Dostluğumuz ölene kadar. Bunu her zaman da söylüyoruz. Bu ekranda kardeşimi sizlere emanet ediyorum. Hoşça kalın...."

Müge Dağıstanlı, 2024'te 'Aramızda Kalmasın' programı ile ekranlara gelecek. Dağıstanlı'ya gazeteci Ali Eyüboğlu eşlik edecek.

Dolandırıcılık söylentisiyle konuşulan Gülşen Yüksel, yıllardır sunduğu 2. Sayfa programına veda etti
Dolandırıcılık söylentisiyle konuşulan Gülşen Yüksel, yıllardır sunduğu 2. Sayfa programına veda etti
Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi
YORUMLAR (1)
  • Uğur RİZE: Masum değilsiniz bu cok belli Yanıtla 9 0

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SON DAKİKA: Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi - Son Dakika
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