Doya Doya Moda'da ortalık birbirine girdi! Çanta tartışması küfürlü kavgaya dönüştü

Jüri üyeliğini Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş'ın üstlendiği Doya Doya Moda yarışmasının yeni bölümde tansiyon yükseldi. Podyuma çıkmak için hazırlık yapan Ayça, çantasını bulamayınca diğer yarışmacılarla birbirine girdi.

"BENİMLE NE BİÇİM KONUŞUYORSUN, YÜREK Mİ YEDİN?"

Odasında çantayı bulamayarak yarışmacıların hazırlandığı kulise gelen Ayça, "Çantamı kim aldı? Böyle ucuz numaralardan vazgeçin" dedi. Ayça'nın sözlerine sinirlenen Elisa, oturduğu sandalyeyi fırlatarak "Sen hayırdır ya? Ne diyorsun sen. O ağzını düzelt. Beni mi tahrik etmeye çalışıyorsun. Sen benimle ne biçim konuşuyorsun, yürek mi yedin?" diyerek öfke kustu. İkilinin hakaret ve küfür içeren konuşmaları ise sansürlenerek yayınlandı.

BİRBİRİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

Elisa'dan sonra Eda ile tartışan Ayça, sinirlerine hakim olamadı. Öfkeden deliye dönene Eda, "Çantan kayboldu diye buraya gelerek herkese bağırmazsın" diyerek Ayça'ya üzerine yürüdü. Burun buruna gelen Ayça ve Eda ise yapım ekibi ve yarışmacılar tarafından güçlükle sakinleştirildi.