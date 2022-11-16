Doya Doya Moda'da ortalık birbirine girdi! Çanta tartışması küfürlü kavgaya dönüştü - Son Dakika
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Doya Doya Moda'da ortalık birbirine girdi! Çanta tartışması küfürlü kavgaya dönüştü

16.11.2022 12:06

Doya Doya Moda programında yarışmacılarından Ayça, alışveriş sırasında satın aldığı çantayı bulamayınca diğer yarışmacıların yanına gelerek "Çantamı kim aldı? Böyle ucuz numaralar yapmayın" diyerek tepki gösterdi. Üslubundan dolayı eleştirilen Ayça, önce Elisa ile sonra da Eda ile tartıştı. Birbirinin üzerine yürüyen yarışmacıların tartışmasında küfür ve hakaretler havada uçuştu.

Jüri üyeliğini Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş'ın üstlendiği Doya Doya Moda yarışmasının yeni bölümde tansiyon yükseldi. Podyuma çıkmak için hazırlık yapan Ayça, çantasını bulamayınca diğer yarışmacılarla birbirine girdi.

"BENİMLE NE BİÇİM KONUŞUYORSUN, YÜREK Mİ YEDİN?"

Odasında çantayı bulamayarak yarışmacıların hazırlandığı kulise gelen Ayça, "Çantamı kim aldı? Böyle ucuz numaralardan vazgeçin" dedi. Ayça'nın sözlerine sinirlenen Elisa, oturduğu sandalyeyi fırlatarak "Sen hayırdır ya? Ne diyorsun sen. O ağzını düzelt. Beni mi tahrik etmeye çalışıyorsun. Sen benimle ne biçim konuşuyorsun, yürek mi yedin?" diyerek öfke kustu. İkilinin hakaret ve küfür içeren konuşmaları ise sansürlenerek yayınlandı.

Doya Doya Moda'da ortalık karıştı! Birbirinin üzerine yürüyen yarışmacılar küfür ve hakaret yağdırdı

BİRBİRİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

Elisa'dan sonra Eda ile tartışan Ayça, sinirlerine hakim olamadı. Öfkeden deliye dönene Eda, "Çantan kayboldu diye buraya gelerek herkese bağırmazsın" diyerek Ayça'ya üzerine yürüdü. Burun buruna gelen Ayça ve Eda ise yapım ekibi ve yarışmacılar tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Doya Doya Moda'da ortalık karıştı! Birbirinin üzerine yürüyen yarışmacılar küfür ve hakaret yağdırdı
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Son Dakika Magazin Doya Doya Moda'da ortalık birbirine girdi! Çanta tartışması küfürlü kavgaya dönüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doya Doya Moda'da ortalık birbirine girdi! Çanta tartışması küfürlü kavgaya dönüştü - Son Dakika
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