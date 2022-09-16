Düğün takılarının listesi ortaya çıktı! İşte Mehmet Dinçerler'in boşanmak için Hadise'den talep ettikleri - Son Dakika
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Düğün takılarının listesi ortaya çıktı! İşte Mehmet Dinçerler'in boşanmak için Hadise'den talep ettikleri

16.09.2022 17:34
Düğün takılarının listesi ortaya çıktı! İşte Mehmet Dinçerler'in boşanmak için Hadise'den talep ettikleri

5 aylık evliliğini sonlandırma kararı alan Hadise magazin gündemine oturdu. Boşanma hazırlığı yaptığı eşi Mehmet Dinçerler'in, dün sosyal medyadan "Hiçbir talebim yok" açıklamasına rağmen düğünde takılan mücevherleri istediği iddia edilmişti. Toplam değeri milyonlarca lirayı bulan takı listesi gün yüzüne çıktı.

Mayıs ayında dünya evine giren Hadise ile Mehmet Dinçerler'in evliliğinde sona gelindi. Ünlü şarkıcı 14 Eylül'de avukatı aracılığı ile Beykoz Adliyesi'ne başvurarak eşine Boşanma Davası açtı.

OLAYLI TAKI LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI

Basında geniş yer bulan haberlerden sonra Hadise'ye Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen düğünde takılan takılar merak konusu oldu. Çok geçmeden o liste ortaya çıktı.

Düğün takılarının listesi ortaya çıktı! İşte Mehmet Dinçerler'in boşanmak için Hadise'den talep ettikleri

2. Sayfa'nın haberine göre; aile arasında gerçekleşen törende Hadise'ye dünyaca ünlü bir markanın 75 bin dolarlık bileziği, 10 tane 5'i 1 yerde, pırlanta kolye, toplam değeri 250 bin TL olan bilezikler takıldı.

YAŞADIKLARI EVE NE OLACAK?

Hadise ve Mehmet Dinçerler nikahın ardından İbrahim Çelikkol'un kirası 50 bin TL olan Riva'daki evinde yaşamaya başlamıştı. Ayrılık kararı sonrası Mehmet Dinçerler evi terk etti. Eşyaların tümünü değiştiremeye hazırlanan Hadise, kira sözleşmesini kendi üstüne aldıktan sonra aynı evde yaşamayı sürdürecek.

Düğün takılarının listesi ortaya çıktı! İşte Mehmet Dinçerler'in boşanmak için Hadise'den talep ettikleri

6 MİLYON TL ZARARDA

Hadise, mayıs ayından bu yana 'sanat hayatını kısıtlayıcı tutum ve tavırlar sergilemeye başladı' dediği eşi Mehmet Dinçerler'in iş yoğunluğu sebebiyle İstanbul ve Kıbrıs başta olmak üzere 7 konserini iptal etti. Hadise'nin 4 aylık zararının 6 milyon TL olduğu iddia edildi.

Düğün takılarının listesi ortaya çıktı! İşte Mehmet Dinçerler'in boşanmak için Hadise'den talep ettikleri
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Mehmet Dinçerler, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Düğün takılarının listesi ortaya çıktı! İşte Mehmet Dinçerler'in boşanmak için Hadise'den talep ettikleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düğün takılarının listesi ortaya çıktı! İşte Mehmet Dinçerler'in boşanmak için Hadise'den talep ettikleri - Son Dakika
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