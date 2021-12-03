3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Eskişehir Valiliği ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin

katılımı ile kutlandı.

Vilayet meydanındaki Atatürk anıtına çelenk konulmasının ardından günün anlamına ilişkin konuşma gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Beytullah Tarhan, engellilik ile ilgili sorunlara çözüm bulmak başta devleti, sivil toplum kuruluşlarını ve herkesi ilgilendiren en önemli konu olduğunu belirtti. Tarhan, 5378 sayılı Engeliler hakkında kanun kapsamında sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenlik alanlarında engellerin kaldırılması amaçlandığına vurgu yaptı.

Konuşmasında, Bakanlığın engelli alanında vermiş olduğu hizmetlerden de bahseden Tarhan, 1999 - 2021 yılları arasında engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan 34 bin engelliye kimlik kartı teslim edildiğin ve kart teslimlerinin aralıksız devam ettiğini, ayrıca il genelinde her ay yaklaşık 3 bin 500 engelli adına evde bakım ücreti ödendiğini belirtti.

Ağır engelli olup bakıma muhtaç durumda olan ve bakımı yakınlarınca yapılmak istenmeyen engellilerin bakımının sağlanması amacı ile Eskişehir'de 1 resmi, 3 özel bakım ve rehabilitasyon merkezinde 313 engellinin kaldığını belirten Tarhan, özel bakım merkezlerinde kalan engelliler için bakanlık tarafından her engelli adına 5 bin TL'ye yakın ödeme yapıldığını aktardı.

İl Müdürü Beytullah Tarhan, ayrıca tüm kamu ve özel hizmet binalarının engelliler için erişilebilir olması için yürürlüğe giren Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliğince, İl Müdürlüğü sekretaryasında yürütülen Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu'nun 8 Eylül 2014'te sahaya çıktığını ve yapılan denetimlerde ilgili kurumlara erişilebilirlik noktasında rehberlik ve danışma hizmeti yapılmaya devam edildiğini, bu kapsamda 7 kuruma Erişilebilirlik belgesi verildiğini söyledi. - ESKİŞEHİR