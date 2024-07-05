Dünya Güzellerim\'in ilk bölümümde olay çıktı! Bülent Ersoy, Banu Alkan\'a öfke kustu: Aptal saptal işler yapıyorsun

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2017 yılında Nepal, Vietnam ve Hindistan gibi ülkeleri gezerek program çeken Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan bu sefer de Dünya Güzellerim Tatilde ile ekranlara döndü. Seray Sever'in kadroya dahil olduğu programa Bülent Ersoy damga vurdu.

BÜLENT ERSOY, BANU ALKAN'I AZARLADI

İflas eden bir oteli yeniden canlandırmaya çalışan ünlü isimlerden Bülent Ersoy, bu haftanın otel müdürü seçildi. Ersoy, Safiye Soyman'ı mutfak sorumlusu, Banu Alkan'ı temizlik sorumlusu Seray Sever'i de eğlence sorumlusu yaptı. Ünlü isimler otelin eksiklerini tamamlamak için alışverişe çıktı ancak Banu Alkan temizlik malzemesi yerine tüm parasını doğal taşlara yatırdı. Alkan'a tepki gösteren Ersoy, "Bunlara ne gerek var? Seray sen neden uyarmıyorsun? Bu otel nasıl temizlenecek? Kalk git temizlik malzemesi al. Bırak Allah aşkına siz oyun mu oynuyorsunuz? Aptal saptal işler... Böyle saçmalık olmaz. Ben bu taşların etrafı temizlediğini ilk defa duyuyorum. Ben ağır kanlıyım ama sen de oturduğun yerden kalkmıyorsun. Taşlara sarılır yatarsın artık. Sen buraya ne yapmaya geldin? Poz kesmeye mi geldin" dedi.

"ZİFTİN PEKİNİ YESİNLER"

Ünlü isimlerin kendisinden habersiz yemek yediğini duya Bülent Ersoy, "Nasıl bir boğaz? Şaşkınlık içindeyim. Homini gırtlak yuttunuz o pis midenize. Git Allah aşkına ya. Ziftin pekini yesinler. Saygısızlar. Ben onları bekledim burada" diyerek öfke kustu.

BANU ALKAN: SEN KİMSİN YA, ÇOK ÜZÜLDÜM

Bülent Ersoy'un sözleri karşısına şaşkına dönen Banu Alkan ise "Bana nasıl bağırdı öyle... Afrodit'e bağırıyor kimsin sen ya? Benim naif kalbimi nasıl kırabilir ya. Sen kimsin ya... Çok üzüldüm" ifadelerini kullandı.