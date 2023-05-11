Dünyaca ünlü Ben Affleck ve Jennifer Lopez, kameralar karşısında tartıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Dünyaca ünlü Ben Affleck ve Jennifer Lopez, kameralar karşısında tartıştı

11.05.2023 17:07

Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti, katıldığı bir galada kameralar önünde tartıştı. Kırmızı halı, ikilinin gergin anlarına sahne olurken, bir süre birbirlerine el ve kol hareketleri yapan ünlü çift, daha sonra öpüşerek poz verdi.

21 yıl önce ilişkilerini noktalayarak yollarını ayıran Ben Affleck ve Jennifer Lopez, geçtiğimiz sene temmuz ayında görkemli bir düğünle evlendi. Evliliklerini göz önünde yaşayan ve zaman zaman romantik pozlarıyla gündeme gelen çift, 12 Mayıs'ta vizyona girecek olan The Mother filminin galasına katıldı.

KAMERA KARŞISINDA TARTIŞTILAR

Kırmızı halıda poz vermek için kamera karşısına geçen çift, bir ara sebebi bilinmeyen bir şekilde tartıştı. Tartışma sırasında Lopez'in kocası Ben'e kol ve el hareketleri yaptığı görüldü. Kameralar karşısında tartışan çift, daha sonra öpüşerek poz verdi. İkilinin kimseye aldırış etmeden tartıştığı anları gören hayranları ise evlilikte kriz olduğunu ileri sürdü.

Kameralar önünde sürekli tartışan çift, daha önce 18 Ocak'ta yapılan Shotgun Wedding filminin galasında da tartışırken kameralar tarafından görüntülenmişti.

Dünyaca ünlü oyuncu Ben Affleck ve Jennifer Lopez, kameraların önünde tartıştı
Dünyaca ünlü oyuncu Ben Affleck ve Jennifer Lopez, kameraların önünde tartıştı
YORUMLAR
500

Jennifer Lopez, Ben Affleck, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dünyaca ünlü Ben Affleck ve Jennifer Lopez, kameralar karşısında tartıştı - Son Dakika


Son Dakika
16:57 Dünyaca ünlü Ben Affleck ve Jennifer Lopez, kameralar karşısında tartıştı
16:56 İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinden sonra İYİ Parti'den bir yorum geldi: Kemal Kılıçdaroğlu'na yarayacak
16:54 Barcelona'nın stadını yapacak Türk inşaat firmasının vinçleri çalışmaya başlıyor, projenin maliyeti ise dudak uçuklattı!
16:49 Projenin maliyeti dudak uçuklattı! Barcelona'nın stadını yapacak Türk inşaat firmasının vinçleri çalışmaya başlıyor
16:43 Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine bir yorum da İYİ Parti'den: Kılıçdaroğlu'na yarayacak
16:24 Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme kararı, dünya basınında da ses getirdi: Muhalefete katkı sağlayabilir
16:21 İnce'den sonra Sinan Oğan'ın da adaylıktan çekileceği iddialarına Ümit Özdağ'dan yanıt gecikmedi
16:18 İstanbulspor-Galatasaray maçının oynanacağı yer belli oldu
16:09 Kadıköy'de mi oynanacak? İşte İstanbulspor-Galatasaray maçının adresi
16:07 Dünyaca ünlü oyuncu Ben Affleck ve Jennifer Lopez, kameraların önünde tartıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2023 17:13:02. #1.12#
SON DAKİKA: Dünyaca ünlü Ben Affleck ve Jennifer Lopez, kameralar karşısında tartıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement