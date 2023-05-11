Dünyaca ünlü Ben Affleck ve Jennifer Lopez, kameralar karşısında tartıştı

21 yıl önce ilişkilerini noktalayarak yollarını ayıran Ben Affleck ve Jennifer Lopez, geçtiğimiz sene temmuz ayında görkemli bir düğünle evlendi. Evliliklerini göz önünde yaşayan ve zaman zaman romantik pozlarıyla gündeme gelen çift, 12 Mayıs'ta vizyona girecek olan The Mother filminin galasına katıldı.

KAMERA KARŞISINDA TARTIŞTILAR

Kırmızı halıda poz vermek için kamera karşısına geçen çift, bir ara sebebi bilinmeyen bir şekilde tartıştı. Tartışma sırasında Lopez'in kocası Ben'e kol ve el hareketleri yaptığı görüldü. Kameralar karşısında tartışan çift, daha sonra öpüşerek poz verdi. İkilinin kimseye aldırış etmeden tartıştığı anları gören hayranları ise evlilikte kriz olduğunu ileri sürdü.

Kameralar önünde sürekli tartışan çift, daha önce 18 Ocak'ta yapılan Shotgun Wedding filminin galasında da tartışırken kameralar tarafından görüntülenmişti.