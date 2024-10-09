Dünyaca ünlü isim, Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin kadrosunda

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Müge Anlı\'da bir ilk daha yaşandı: Kendisini aldatan eşini \'o\' oyuncuya benzetti

Dünyaca ünlü "La Casa de Papel" dizisindeki "Marsilya" rolüyle tanınan Luka Peros, yeni bir projeye adım atıyor. Peros, "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin kadrosuna katılarak komutan Giovanni Giustiniani karakterine hayat verecek.

Fatih Sultan Mehmed'in hayatını anlatan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi, ikinci sezonuyla sürprizlerle dolu bir kadro ile geri dönüyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizide heyecan devam ederken, izleyicileri şaşırtan yeni katılımlar gündeme geldi.

DİZİDE KRİTİK BİR ROLÜ OLACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü Hollywood oyuncusu Ghassan Massoud'un yanı sıra, "La Casa de Papel" dizisinde Marsilya karakteriyle tanınan Luka Peros da dizinin kadrosuna katıldı. Peros, dizinin 18. bölümünden itibaren izleyicilerle buluşacak ve İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethi sırasında Bizans İmparatorluğu'nun son dönemlerinde şehrin savunmasında kritik bir rol oynayan komutan Giovanni Giustiniani karakterini canlandıracak.