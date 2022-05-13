Dünyaca ünlü müzik yıldızı Jason Derulo 25 Mayıs'ta İstanbul'da konser verecek - Son Dakika

Dünyaca ünlü müzik yıldızı Jason Derulo, 25 Mayıs tarihinde 'İstanbul Kent Festivali'nde sahne almak üzere Türkiye'ye geliyor.

FESTİVAL PROGRAMI BELLİ OLDU

R&B ve pop müzik dünyasının son dönemdeki en önemli isimlerinden Jason Derulo, 25 Mayıs tarihinde 'İstanbul Kent Festivali'nde sahne almak üzere İstanbul Kent Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Türkiye'ye geliyor. Jason Derulo'dan önce sahnede rap müziğin popüler ismi Ozbi, ünlü youtube fenomeni ve şarkıcı Bege sahne alacak. Jason Derulo sonrasında ise dünya çapında ünlü Türk Dj Mahmut Orhan festivalin kapanışını gerçekleştirecek.

5 KEZ PLATİK PLAK KAZANDI

Verilen bilgiye göre, ödüllü şarkıcı/söz yazarı Jason Derulo, 5 kez platin plak kazanan 'Whatcha Say' ile dünya çapında 200 milyondan fazla plak sattığından beri, durdurulamaz bir ikonik hit serisine imza attı. Asıl adı Jason Joel Desrouleaux olan şarkıcı, soyadının okunuşu Derulo olduğu için sahne ismini böyle kullanıyor.