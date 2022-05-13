Dünyaca ünlü müzik yıldızı Jason Derulo 25 Mayıs'ta İstanbul'da konser verecek - Son Dakika
Üye Girişi

Dünyaca ünlü müzik yıldızı Jason Derulo 25 Mayıs'ta İstanbul'da konser verecek

13.05.2022 12:42
Dünyaca ünlü müzik yıldızı Jason Derulo 25 Mayıs'ta İstanbul'da konser verecek

Dünyaca ünlü müzik yıldızı Jason Derulo, 25 Mayıs'ta İstanbul Kent Festivali'nde sahne almak üzere Türkiye'ye gelecek.

Dünyaca ünlü müzik yıldızı Jason Derulo, 25 Mayıs tarihinde 'İstanbul Kent Festivali'nde sahne almak üzere Türkiye'ye geliyor.

FESTİVAL PROGRAMI BELLİ OLDU

R&B ve pop müzik dünyasının son dönemdeki en önemli isimlerinden Jason Derulo, 25 Mayıs tarihinde 'İstanbul Kent Festivali'nde sahne almak üzere İstanbul Kent Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Türkiye'ye geliyor. Jason Derulo'dan önce sahnede rap müziğin popüler ismi Ozbi, ünlü youtube fenomeni ve şarkıcı Bege sahne alacak. Jason Derulo sonrasında ise dünya çapında ünlü Türk Dj Mahmut Orhan festivalin kapanışını gerçekleştirecek.

5 KEZ PLATİK PLAK KAZANDI

Verilen bilgiye göre, ödüllü şarkıcı/söz yazarı Jason Derulo, 5 kez platin plak kazanan 'Whatcha Say' ile dünya çapında 200 milyondan fazla plak sattığından beri, durdurulamaz bir ikonik hit serisine imza attı. Asıl adı Jason Joel Desrouleaux olan şarkıcı, soyadının okunuşu Derulo olduğu için sahne ismini böyle kullanıyor.
YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nun ceza sonrası sarıldıkları o an: Canan cesurdur! Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nun ceza sonrası sarıldıkları o an: Canan cesurdur! Faruk Sabancı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Faruk Sabancı biyografisi! Faruk Sabancı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Faruk Sabancı biyografisi!

İstanbul, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Dünyaca ünlü müzik yıldızı Jason Derulo 25 Mayıs'ta İstanbul'da konser verecek - Son Dakika


Son Dakika
12:59 Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nun ceza sonrası sarıldıkları o an: Canan cesurdur!
12:58 Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem'e Lyon'dan resmi teklif geldi
12:42 Dünyaca ünlü müzik yıldızı Jason Derulo 25 Mayıs'ta İstanbul'da konser verecek
12:40 Bir İskandinav ülkesi daha NATO'ya yeşil ışık yaktı: İsveç'in açıklaması sonrası gözler Kremlin'de!
12:37 Google'dan dev hamle: Çeviri özelliği olan gözlüğün tanıtımı yapıldı
12:31 Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için af çalışmaları başladı
12:24 6 haftadır keskin düşüşe geçen kripto para piyasasında sular duruldu: Bitcoin tekrar 30 bin doların üstünde
12:18 Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki: YPG'yi meşrulaştırma çabası olarak görüyoruz
12:18 Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri yayına girdi! İkinci sezona yeşil ışık geldi
12:09 Taraftarın sevgilisi yuvadan uçuyor! Ajax, Fenerbahçe'nin kapısını Altay için çalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 13:06:42. #1.11#
SON DAKİKA: Dünyaca ünlü müzik yıldızı Jason Derulo 25 Mayıs'ta İstanbul'da konser verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement