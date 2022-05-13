Dünyaca ünlü müzik yıldızı Jason Derulo, 25 Mayıs tarihinde 'İstanbul Kent Festivali'nde sahne almak üzere Türkiye'ye geliyor.
R&B ve pop müzik dünyasının son dönemdeki en önemli isimlerinden Jason Derulo, 25 Mayıs tarihinde 'İstanbul Kent Festivali'nde sahne almak üzere İstanbul Kent Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Türkiye'ye geliyor. Jason Derulo'dan önce sahnede rap müziğin popüler ismi Ozbi, ünlü youtube fenomeni ve şarkıcı Bege sahne alacak. Jason Derulo sonrasında ise dünya çapında ünlü Türk Dj Mahmut Orhan festivalin kapanışını gerçekleştirecek.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Magazin › Dünyaca ünlü müzik yıldızı Jason Derulo 25 Mayıs'ta İstanbul'da konser verecek - Son Dakika