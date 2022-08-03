Ünlü Oyuncudan Hande Erçel'e Yakın Markaj! - Son Dakika
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Ünlü Oyuncudan Hande Erçel'e Yakın Markaj!

03.08.2022 17:02
Ünlü Oyuncudan Hande Erçel'e Yakın Markaj!

Dünyaca ünlü oyuncu Miguel Angel Silvestre, güzel oyuncu Hande Erçel'i yakın markaja aldı. İşte detaylar...

Dünyaca ünlü İspanyol oyuncu Miguel Angel Silvestre, şu sıralar hayatında kimse olmayan oyuncu Hande Erçel'e kafayı taktı.

"SENİNLE ÇALIŞMAYI İSTERİM"

Silvestre, geçtiğimiz Mayıs'ta kendisiyle çalışmak isteyen Erçel'in fotoğrafını 4 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaşıp, "Canım Hande, haydi hayallerimizi gerçekleştirelim. Ben de seninle çalışmayı isterim" demişti.

BEĞENİ VE YORUM YAĞMURU!

Yaklaşık 1 yıldır güzel oyuncuyu yakından takip eden yakışıklı oyuncu, Erçel'in sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafa da gülücük emojisi koyarak bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

HANDE ERÇEL KİMDİR?

Hande Erçel nereli, kaç yaşında; Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir, Bandırma'da dünyaya geldi. 29 yaşındadır.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü'nde okumaya devam etmektedir. 2011-2013 yıllarında 3mota oyunculuk atölyesinde eğitimine başladı,eş zamanlı Tiyatro Kedi'de oyun asistanlığı yaptı.

Hande Erçel, 2012 yılında düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasına katılıp Azerbaycan'da düzenlenen bu yarışmada ikinci oldu. Oyunculuğa 2014 yılında "Çılgın Dershane Üniversitede" adlı diziyle basladi. 2014 yılında "Hayat Ağacı" adlı dizide (Selin Karahanlı) karakterini canlandırırken İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk, Kenan Bal ile beraber oynadı.

Hande Erçel, 2015 yılında "Güneşin Kızları" adlı dizide "Selin Yılmaz" karakterini canlandırmıştır. Dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Evrim Alasya, Kanat Heparı, Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Burcu Özberk, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler yer almaktadır. 2017-2020 arasında Harika Uygur chubbuck atölyesi, Merve Taşkan oyuncu koçu, İbrahim Çiçek tiyatro yönetmeni-koç ile eğitimini hala sürdürmektedir.

MİGUEL ANGEL SİLVESTRE KİMDİR?

Miguel Ángel Silvestre Rambla, İspanyol aktör. En çok Velvet'teki Alberto Márquez'in yanı sıra Netflix orijinal dizisi Sense8 ve Narcos'taki Lito Rodríguez ve Franklin Jurado'nun rolünü oynamasıyla tanınır. Miguel Ángel Silvestre, sosyal medyada oyuncu Hande Erçel'i takibe almasıyla gündeme geldi.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Ünlü Oyuncudan Hande Erçel'e Yakın Markaj! - Son Dakika

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