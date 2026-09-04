Dünyaca ünlü oyuncuya kırmızı halıda güvenlik müdahalesi! Neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünyaca ünlü oyuncuya kırmızı halıda güvenlik müdahalesi! Neye uğradığını şaşırdı

Dünyaca ünlü oyuncuya kırmızı halıda güvenlik müdahalesi! Neye uğradığını şaşırdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venedik Film Festivali’nin açılışında kırmızı halıya çıkan Nina Dobrev, güvenlik görevlisinin beklenmedik müdahalesiyle şaşkınlık yaşadı. Ünlü oyuncu, poz verdiği alandan uzaklaştırıldı.

“The Vampire Diaries” dizisindeki Elena karakteriyle dünya çapında tanınan Nina Dobrev, 83. Venedik Uluslararası Film Festivali’nin açılışında dikkat çeken anlar yaşadı.

Danny Boyle’un yeni filmi “Ink”in galasına katılan 37 yaşındaki oyuncu, siyah ve ışıltılı elbisesiyle kırmızı halıda basın mensuplarına poz verdi. Ancak fotoğraf çekimi sırasında yanına gelen bir güvenlik görevlisinin müdahalesiyle kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Dünyaca ünlü oyuncuya kırmızı halıda güvenlik müdahalesi! Neye uğradığını şaşırdı

NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI

Güvenlik görevlisinin Dobrev’i poz verdiği alandan uzaklaştırmaya çalışması üzerine oyuncu ne yapacağını bilemedi. Görüntülerde şaşkınlığı yüzüne yansıyan Dobrev’in bir süre bocaladığı görüldü.

Dünyaca ünlü oyuncuya kırmızı halıda güvenlik müdahalesi! Neye uğradığını şaşırdı

Başka bir festival görevlisinin araya girerek ilerlemesi gerektiğini belirtmesinin ardından oyuncu kırmızı halıdan ayrıldı.

Yaşananların ardından festivalin işleyiş kurallarına dikkat çeken bazı kişiler, güvenlik görevlisinin yalnızca prosedürü uyguladığını belirtti.

Venedik Film Festivali’nde kırmızı halıda uzun süre durarak poz verilmesine izin verilmediği, fotoğraf çekimleri için belirlenen alanların bulunduğu ve görevlilerin yalnızca sıranın ilerlemesini sağladığı ifade edildi.

Venedik Film Festivali, Nina Dobrev, Magazin, Dünya, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dünyaca ünlü oyuncuya kırmızı halıda güvenlik müdahalesi! Neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir
İran’dan ABD Başkan Yardımcısı Vance’e: Bu savaşı siz başlattınız İran'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'e: Bu savaşı siz başlattınız
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Nepal’de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı Nepal'de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim

15:55
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede İşte ilk görüntüler
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! İşte ilk görüntüler
15:43
Piyasaların beklediği veri açıklandı, altın çakıldı
Piyasaların beklediği veri açıklandı, altın çakıldı
15:39
Bursa’da tüyleri diken diken eden anlar Fonda yine o müzik var
Bursa'da tüyleri diken diken eden anlar! Fonda yine o müzik var
15:06
Silivri’deki gemi kazasında kaptandan ilk ifade: Onlar bize çarptı
Silivri'deki gemi kazasında kaptandan ilk ifade: Onlar bize çarptı
14:31
Pimi çekip bombayı patlatamadılar Galatasaray’da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı
Pimi çekip bombayı patlatamadılar! Galatasaray'da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı
14:06
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 16:11:31. #7.12#
SON DAKİKA: Dünyaca ünlü oyuncuya kırmızı halıda güvenlik müdahalesi! Neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement