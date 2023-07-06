Dünyaca Ünlü Şarkıcı CoCo Lee Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Dünyaca Ünlü Şarkıcı CoCo Lee Hayatını Kaybetti

06.07.2023 10:22

Dünyaca ünlü şarkıcı CoCo Lee'nin bir süredir depresyonda olduğu ve 4 Temmuz'da intihar girişiminde bulunduğu için hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Hastanede tedavi gören 48 yaşındaki Lee, hayata gözlerini yumdu. Lee'nin kardeşi, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda ünlü müzisyenin ölüm haberini duyurdu ve içindeki şeytanın onun iyi yanını aldığını belirtti. Hong Kong doğumlu müzisyen, Disney filmi Mulan'ın Reflection şarkısıyla tanınmış ve Oscar Ödül Töreni'nde performans sergileyen ilk Çinli-Amerikalı olarak tarihe geçmişti.

Dünyaca ünlü şarkıcı CoCo Lee'nin bir süredir depresyonda olduğu ve 4 Temmuz'da intihar girişiminde bulunduğu için hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Hastanede tedavi gören 48 yaşındaki Lee, hayata gözlerini yumdu.

"İÇİNDEKİ ŞEYTAN ONUN İYİ YANINI ALDI"

Facebook hesabından paylaşım yaparak ünlü müzisyenin ölüm haberini duyuran kardeşi, Lee'nin komada olduğunu ve dün de hayatını kaybettiğini açıkladı. Paylaşımda "CoCo profesyonel yardım alsa da ve depresyonla mücadelesinde elinden geleni yapsa da maalesef içindeki şeytan onun iyi yanını aldı" denildi.

Dünyaca ünlü şarkıcı CoCo Lee, intihar etti

İLKLERE İMZA ATMIŞTI

Hong Kong doğumlu müzisyen 9 yaşındayken ABD'ye taşınmış ve müzik kariyerine burada başlamıştı. 1998 yılında Disney filmi Mulan'ın Reflection isimli şarkısıyla tanınan şarkıcı, Oscar Ödül Töreni'nde performans sergileyen ilk Çinli-Amerikalı olarak tarihe geçmişti. Lee, Chanel isimli moda markasının da ilk Çinli yüzü olmuştu.

Dünyaca ünlü şarkıcı CoCo Lee, intihar etti
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İntihar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dünyaca Ünlü Şarkıcı CoCo Lee Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünyaca Ünlü Şarkıcı CoCo Lee Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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