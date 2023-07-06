Dünyaca Ünlü Şarkıcı CoCo Lee Hayatını Kaybetti

Dünyaca ünlü şarkıcı CoCo Lee'nin bir süredir depresyonda olduğu ve 4 Temmuz'da intihar girişiminde bulunduğu için hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Hastanede tedavi gören 48 yaşındaki Lee, hayata gözlerini yumdu.

"İÇİNDEKİ ŞEYTAN ONUN İYİ YANINI ALDI"

Facebook hesabından paylaşım yaparak ünlü müzisyenin ölüm haberini duyuran kardeşi, Lee'nin komada olduğunu ve dün de hayatını kaybettiğini açıkladı. Paylaşımda "CoCo profesyonel yardım alsa da ve depresyonla mücadelesinde elinden geleni yapsa da maalesef içindeki şeytan onun iyi yanını aldı" denildi.

İLKLERE İMZA ATMIŞTI

Hong Kong doğumlu müzisyen 9 yaşındayken ABD'ye taşınmış ve müzik kariyerine burada başlamıştı. 1998 yılında Disney filmi Mulan'ın Reflection isimli şarkısıyla tanınan şarkıcı, Oscar Ödül Töreni'nde performans sergileyen ilk Çinli-Amerikalı olarak tarihe geçmişti. Lee, Chanel isimli moda markasının da ilk Çinli yüzü olmuştu.