Ünlü şarkıcı Justin Bieber, "Şemdinlili Sofi Ömer"in halay videosunu paylaştı - Son Dakika
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Ünlü şarkıcı Justin Bieber, "Şemdinlili Sofi Ömer"in halay videosunu paylaştı

08.08.2022 13:33
Ünlü şarkıcı Justin Bieber, "Şemdinlili Sofi Ömer"in halay videosunu paylaştı

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, milyonlarca takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından halay videosu paylaştı. Ünlü şarkıcı 'Şemdinlili Sofi Ömer'in rap müziği ile kurgulanmış halay videosunu yayınladı.

Şarkıları milyarlarca kişi tarafından dinlenen Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, sosyal medyada viral olmuş bir paylaşımı sayfasına taşıdı. Bieber, Instagram hesabından, "Şemdinlili Sofi Ömer"in halayını paylaştı.

253 MİLYON KİŞİYE ULAŞTI

Halay müziği yerine rap müzikle kurgulan video, ünlü şarkıcının 253 milyon takipçisine ulaştı. Hayranları yıldız şarkıcının sayfasında halay görüntülerini görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Ünlü şarkıcı Justin Bieber, 'Şemdinlili Sofi Ömer'in halay videosunu paylaştı
Ünlü şarkıcı Justin Bieber, 'Şemdinlili Sofi Ömer'in halay videosunu paylaştı
Ünlü şarkıcı Justin Bieber, 'Şemdinlili Sofi Ömer'in halay videosunu paylaştı
Ünlü şarkıcı Justin Bieber, 'Şemdinlili Sofi Ömer'in halay videosunu paylaştı
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Justin Bieber, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Justin Bieber, 'Şemdinlili Sofi Ömer'in halay videosunu paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Justin Bieber, "Şemdinlili Sofi Ömer"in halay videosunu paylaştı - Son Dakika
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