Gizem Şahin, oyunculuk ve modelliğin yanında sürpriz bir alana daha yöneldi. Şahin, organizatörler Sinan Siner ve Fahri Cabri ile birlikte büyük ses getirecek konser organizasyonları için kolları sıvadı. Üç ismin ilk etkinliğinin yıldızı; Beyonce ile hayata geçirdiği çalışmalarla büyük sükse yapan Fransız şarkıcı Willy William oldu. İstanbul'da dinleyicileriyle buluşan Willy William'ın sahnesine ilgi büyük oldu. Türkiye'ye daha önce birkaç kez geldiğini ve ülkemizi çok sevdiğini dile getiren sanatçı, gece boyunca yanına gelen hiçbir hayranını kırmadı, hepsiyle tek tek fotoğraf çektirdi. Sahne öncesi İnstagram'da paylaştığı story ile Beşiktaş takımına olan sevgisini de dile getiren Willy William ayrıca kendisine sosyal medya üzerinden ulaşan görme engelli müzisyen Bilal Göregen'i oteline davet ederek onunla hatıra videosu çekti.

Konserin bir başka yıldızı da Gizem Şahin oldu. Beyonce'nin Ivy Park adlı markasından bir kıyafetle geceye katılan Şahin, hem giyim tarzı hem de mücevher markası Aporro Collection'dan seçtiği takılarıyla ilgiyi üzerine çekti. Marka için koleksiyon da çıkarmaya hazırlanan Gizem Şahin, organizatörlüğe devam edeceğini açıkladı: "Bundan sonra her ay başka bir dünya yıldızını İstanbul'da ağırlayacağız. İlk konserimize ilgi muhteşemdi, diğer etkinliklerimiz de dünya çapında ses getirecek."