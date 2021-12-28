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Dünyaca ünlü yıldız Willy William İstanbul'a geldi - Son Dakika

Dünyaca ünlü yıldız Willy William İstanbul'a geldi

28.12.2021 13:11
Dünyaca ünlü yıldız Willy William İstanbul'a geldi

Oyuncu ve model Gizem Şahin, organizatörlüğe soyundu. Şahin; Sinan Siner ve Fahri Capri ile birlikte dünya yıldızlarını İstanbul'da ağırlayacak. Ekibin ilk etkinliğinde ünlü Fransız şarkıcı Willy William sahneye çıktı. İşte detaylar…

Gizem Şahin, oyunculuk ve modelliğin yanında sürpriz bir alana daha yöneldi. Şahin, organizatörler Sinan Siner ve Fahri Cabri ile birlikte büyük ses getirecek konser organizasyonları için kolları sıvadı. Üç ismin ilk etkinliğinin yıldızı; Beyonce ile hayata geçirdiği çalışmalarla büyük sükse yapan Fransız şarkıcı Willy William oldu. İstanbul'da dinleyicileriyle buluşan Willy William'ın sahnesine ilgi büyük oldu. Türkiye'ye daha önce birkaç kez geldiğini ve ülkemizi çok sevdiğini dile getiren sanatçı, gece boyunca yanına gelen hiçbir hayranını kırmadı, hepsiyle tek tek fotoğraf çektirdi. Sahne öncesi İnstagram'da paylaştığı story ile Beşiktaş takımına olan sevgisini de dile getiren Willy William ayrıca kendisine sosyal medya üzerinden ulaşan görme engelli müzisyen Bilal Göregen'i oteline davet ederek onunla hatıra videosu çekti.

Konserin bir başka yıldızı da Gizem Şahin oldu. Beyonce'nin Ivy Park adlı markasından bir kıyafetle geceye katılan Şahin, hem giyim tarzı hem de mücevher markası Aporro Collection'dan seçtiği takılarıyla ilgiyi üzerine çekti. Marka için koleksiyon da çıkarmaya hazırlanan Gizem Şahin, organizatörlüğe devam edeceğini açıkladı: "Bundan sonra her ay başka bir dünya yıldızını İstanbul'da ağırlayacağız. İlk konserimize ilgi muhteşemdi, diğer etkinliklerimiz de dünya çapında ses getirecek."

Dünyaca ünlü yıldız Willy William İstanbul'a geldi

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Gizem Şahin, İstanbul, Beyonce, Konser, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Dünyaca ünlü yıldız Willy William İstanbul'a geldi - Son Dakika Magazin


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