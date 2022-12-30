Sanatçı Yılmaz Morgül'den esprili paylaşım: Pompacılık yapmaya başladım - Son Dakika
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Sanatçı Yılmaz Morgül'den esprili paylaşım: Pompacılık yapmaya başladım

30.12.2022 15:53

Dünyanın çeşitli yerlerinde verdiği konserlerle sık sık gündem olan sanatçı Yılmaz Morgül, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla pompacılık yapmaya başladığını duyurdu. Morgül, videoda "Pompacı Morgül. Pompalıyorum. Benzini de, motorini de, her şeyi pompalıyorum" ifadelerini kullandı.

Konserlerinin yanı sıra farkındalık yaratmak için tercih ettiği sahne kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen Yılmaz Morgül, sosyal medya hesabından yeni bir işe başladığını duyurdu.

"POMPACI MORGÜL"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Morgül, bir benzinlikte çalıştığı anları paylaşarak "Hollanda ve Amsterdam başta olmak üzere çeşitli şehirlerde konserler veriyorum. Konserlerin dışında da yepyeni bir meslek buldum. Pompacı Morgül... Pompalıyorum. Benzini de motorini de her şeyi pompalıyorum" ifadelerini kullandı.

Başarılı sanatçı Yılmaz Morgül, pompacılık yapmaya başladı

HANDE ERÇEL'LE EVLENMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Geçtiğimiz ay 2. Sayfa programına konuk olan Yılmaz Morgül, Hande Erçel'e karşı özel bir ilgisinin olduğundan bahsederek "1997 yılında şöhret olduğumda Hande Erçel dünyada olsaydı onunla kesin evlenmek isterdim. Bana 'evet' desin ya da demesin... Ben onu evlenilecek kız olarak görüyorum. Bir aile kızı olarak görüyorum. Güzellik ve yetenek olarak onunla karşılaştırılanları hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Dünyada en tatlı reçel, Hande Erçel. Hande Erçel'i çok seviyorum, onu sevenleri de çok seviyorum" demişti.

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Yılmaz Morgül, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sanatçı Yılmaz Morgül'den esprili paylaşım: Pompacılık yapmaya başladım - Son Dakika


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