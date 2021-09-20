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Düşes Kate'in kardeşi James Middleton ile Alizee Thevenet evlendi: Köy düğününde kaynanasının 41 yıllık gelinliğini giydi - Son Dakika

Düşes Kate'in kardeşi James Middleton ile Alizee Thevenet evlendi: Köy düğününde kaynanasının 41 yıllık gelinliğini giydi

20.09.2021 17:46
Düşes Kate'in kardeşi James Middleton ile Alizee Thevenet evlendi: Köy düğününde kaynanasının 41 yıllık gelinliğini giydi, System.String[]

SESSİZ SEDASIZ EVLENDİLERPandemi kısıtlamaları gevşemeye başlayınca da özellikle kraliyet ailelerini takip edenler görkemli bir tören beklentisi içine girdi.

SESSİZ SEDASIZ EVLENDİLER

Pandemi kısıtlamaları gevşemeye başlayınca da özellikle kraliyet ailelerini takip edenler görkemli bir tören beklentisi içine girdi. Ama genç çift tüm bu beklentileri boşa çıkardı. Sadece yakın aile üyelerinin katılımıyla sessiz sedasız evlenip mutlu haberi sosyal medyadan duyurdular sadece. Düğünleriyle ilgili en çarpıcı ayrıntı ise kısa süre önce ortaya çıktı.

Düşes Kate'in kardeşi James Middleton ile Alizee Thevenet evlendi: Köy düğününde kaynanasının 41 yıllık gelinliğini giydi

HEYECANLA BEKLİYORLARDI

İngiliz kraliyet ailesinin veliahtı Prens William'ın eşi Kate Middleton'ın erkek kardeşi James Middleton ile bir süredir birlikte olduğu Fransız Alizee Thevenet, geçtiğimiz 11 Eylül'de, Fransa'da küçük bir köyde hayatlarını resmi olarak birleştirdi. James Middleton, bu haberi de bir Instagram paylaşımıyla duyurdu. Çiftin bu tercihi, tıpkı Middleton kardeşlerin ortancası Pippa ile James Matthews'un düğünü gibi gösterişli bir etkinlik bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı.

Düşes Kate'in kardeşi James Middleton ile Alizee Thevenet evlendi: Köy düğününde kaynanasının 41 yıllık gelinliğini giydi

'MUTLULUĞUMU ANLATMAYA KELİMELER YETMEZ'

Çünkü bu beklenti içinde olanlara göre James Middleton ile Alizee Thevenet de tıpkı Pippa gibi kraliyet düğünlerini anımsatan bir düğünle evlenecekti. Ama beklenen olmadı. Carole ve Michael Middleton'ın en küçük çocuğu James, hayatının aşkıyla çok sade bir törenle evlendi. Middleton'ın, Fransız olan Alizee Thevenet'in memleketinde gerçekleşen evlilik töreniyle ilgili duyuruyu da sosyal medya hesabından yaptı. Middleton eşiyle çekilen düğün pozunu "Bay ve Bayan Middleton. Dün hayatımın aşkıyla, ailem, arkadaşlarım ve tabii ki köpeklerimle etrafımız çevrili bir şekilde evlendim. Kelimeler, ne kadar mutlu olduğumu anlatmaya yetmez" diyerek paylaştı. Çift, Cote d'Azur yakınlarındaki Bormes-les-Mimosas adlı köyde evlendi.

Düşes Kate'in kardeşi James Middleton ile Alizee Thevenet evlendi: Köy düğününde kaynanasının 41 yıllık gelinliğini giydi

41 YIL ÖNCE KAYINVALİDESİ GİYMİŞTİ

Bu paylaşımda gelin AlizeeThevenet'nin gelinliği en çok dikkat çeken ayrıntı oldu. Gelinlik son derece sadeydi. Tam da törenin atmosferine uygun bir şekilde. Gösterişli bir düğün bekleyenleri hayal kırıklığına uğratan bu gelinliğin sırrı ise gelin Alizee Thevenet Middleton'ın Hello dergisine verdiği röportajla ortaya çıktı. O sade gelinliği Kate, Pippa ve James'in anneleri Carole Middleton, babaları Michael ile evlenirken giydi. Yani anne Carole Middleton, 1980 yılında kendi düğününde giydiği o gelinliği, oğluyla evlenen Alizee Thevenet'ye ödünç verdi. Bir başka deyişle 41 yıllık ikinci kez mutlu bir güne "tanıklık etti".

Düşes Kate'in kardeşi James Middleton ile Alizee Thevenet evlendi: Köy düğününde kaynanasının 41 yıllık gelinliğini giydi

'O GELİNLİĞE AŞIK OLDUM'

Alizee Thevenet, Hello dergisine verdiği röportajda Covid 19 kısıtlamaları sırasında Carole Middleton ile gelinlik konusunda sık sık fikir alışverişi yaptıklarını anlattı. Thevenet "Bu sırada onun gelinliğini denedim ve o gelinliğe aşık oldum. Bana mükemmel şekilde uydu ve tam olarak istediğim gibiydi" diye sürdürdü sözlerini.  Alizee Thevenet, gelinliklerin sadece bir kez giyilmesinin kendisini rahatsız ettiğini de belirtti o röportajda. "Bu kadar güzel bir elbiseye ikinci kez hayat vermenin muhteşem bir durum olduğunu da" ekledi.

Düşes Kate'in kardeşi James Middleton ile Alizee Thevenet evlendi: Köy düğününde kaynanasının 41 yıllık gelinliğini giydi

KÖPEKLERİ NEDİME OLDU

James Middleton ve Alizee Thevenet'nin düğününde ablası Kate ve tüm ailesi, diğer ablası Pippa ve ailesi, anne ve babası, yakın aile üyeleri ve arkadaşları hazır bulundu. Köpeklere olan sevgisiyle bilinen çiftin nedimeliğini ise Ella ve Mabel adlı iki köpekleri yaptı.

Düşes Kate'in kardeşi James Middleton ile Alizee Thevenet evlendi: Köy düğününde kaynanasının 41 yıllık gelinliğini giydi

KATE ÜNLÜ MARKADAN GİYİNDİ

Ailenin gelini Alizee Thevenet, gelinlik konusunda Middleton kızları Kate ve Pippa'dan çok farklı bir tercih yaptı. Prens William ile 2011 yılında evlenen Kate Middleton, Alexander McQueen imzalı Sarah Burton tasarımı bir gelinlik giydi.

Düşes Kate'in kardeşi James Middleton ile Alizee Thevenet evlendi: Köy düğününde kaynanasının 41 yıllık gelinliğini giydi

KRALİYET DÜĞÜNLERİNİ ARATMADI

Kardeşi Pippa Middleton ise James Matthews ile evlenirken Giles Deacon'ın imzasını taşıyan gösterişli bir gelinlik tercih etti. Her iki gelinlik de binlerce sterlik değerindeydi.

Düşes Kate'in kardeşi James Middleton ile Alizee Thevenet evlendi: Köy düğününde kaynanasının 41 yıllık gelinliğini giydi

KIZININ KIYAFETLERİNİ GİYİYOR

Carole Middleton için gelinliğini, kendi gelinine ödünç vermek çok da şaşırtıcı bir durum değil. 66 yaşındaki Middleton, özellikle de büyük kızı Kate'in artık kullanmadığı elbiselerini giyiyor zaman zaman.

Düşes Kate'in kardeşi James Middleton ile Alizee Thevenet evlendi: Köy düğününde kaynanasının 41 yıllık gelinliğini giydi

James Matthews, Kate Middleton, Prens William, Gelinlik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Düşes Kate'in kardeşi James Middleton ile Alizee Thevenet evlendi: Köy düğününde kaynanasının 41 yıllık gelinliğini giydi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Düşes Kate'in kardeşi James Middleton ile Alizee Thevenet evlendi: Köy düğününde kaynanasının 41 yıllık gelinliğini giydi - Son Dakika
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