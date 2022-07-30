Duy Beni'nin Kanat'ı Caner Topçu Merak Edilen İsimler Arasında - Son Dakika
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Duy Beni'nin Kanat'ı Caner Topçu Merak Edilen İsimler Arasında

30.07.2022 01:15
Duy Beni'nin Kanat'ı Caner Topçu Merak Edilen İsimler Arasında

Duy Beni dizisinin Kanat'ı Caner Topçu en çok merak edilen isimler arasında yer aldı.

Başrolünde oynadığı dizideki oyunculuğu ve yakışıklılığıyla öne çıkan Caner Topçu'nun kaç yaşında olduğu, nerede doğduğu, hangi okulda okuduğu en çok merak edilen konuların başında.

Geçen sezon Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde canlandırdığı İlyas Reis karakteriyle adını duyuran Caner Topçu, Duy Beni'deki asi ve yakışıklı Kanat karakteriyle özellikle genç seyirciyi peşinde sürüklemeye başladı. Dizi başladığında Instagram'da 50 bin kişinin takip ettiği oyuncunun takipçi sayısı yayınlanan üç bölümde 850 bine çıkarak rekor bir artış gösterdi. Bir anda en çok takip edilen ve en çok merak edilen kişiler arasına giren yakışıklı oyuncu hakkında doğru bilgiler daha da önem kazandı.

CANER TOPÇU KİMDİR

Caner Topçu 25 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu. Harun Özer Tiyatro Eğitimi ve Fulya Filazi'den Oyunculuk Eğitimi aldı. Arel Üniversitesi'nde Lojistik eğitimine devam ediyor. Topçu oyunculuk kariyerine 2019 yılında 'Nöbet' adlı diziyle başladı. Şu anda 'Duy Beni' adlı dizide 'Kanat' karakterine hayat veriyor.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Duy Beni'nin Kanat'ı Caner Topçu Merak Edilen İsimler Arasında - Son Dakika

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