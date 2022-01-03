Ebru Şahin ile aşk yaşayan Cedi Osman'dan kötü haber geldi

Snob Magazin'in özel haberine göre; 2022 yılı içerisinde evlenecekleri konuşulan oyuncu Ebru Şahin ve basketbolcu Cedi Osman, yeni yıla ayrı girdi.
Şahin, arkadaşlarıyla Barselona'da giderken, basketbolcu Cedi Osman ise NBA'deki maçları nedeniyle Amerika'da bulunuyor.
COVİD-19'A YAKALANDI
Cleveland Cavaliers'ın, Indiana Pacers'ı 108-104 yendiği maçta forma giymeyen Cedi Osman'ın Covid-19'a yakalandığı ortaya çıktı.
Genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilenen Osman'ın kendisini karantinaya aldığı ifade edildi.
NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması milli basketbolcu Cedi Osman, yaklaşık 1.5 yıldır birlikte olduğu ünlü oyuncu Ebru Şahin'e geçtiğimiz yaz ayında Kapadokya'da romantik evlilik teklifinde bulunmuştu.
Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın bu yaz evleneceği konuşuluyor.
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