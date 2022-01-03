Üye Girişi
Ebru Şahin ile aşk yaşayan Cedi Osman'dan kötü haber geldi - Son Dakika

Ebru Şahin ile aşk yaşayan Cedi Osman'dan kötü haber geldi

03.01.2022 13:12
Ebru Şahin ile aşk yaşayan Cedi Osman'dan kötü haber geldi

Destan'ın yıldızı Ebru Şahin, 2022 yılını arkadaşlarıyla birlikte Barselona'da karşıladı. Şahin, basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile neden bir araya gelmedi? İşte yanıtı...

Snob Magazin'in özel haberine göre; 2022 yılı içerisinde evlenecekleri konuşulan oyuncu Ebru Şahin ve basketbolcu Cedi Osman, yeni yıla ayrı girdi.

Şahin, arkadaşlarıyla Barselona'da giderken, basketbolcu Cedi Osman ise NBA'deki maçları nedeniyle Amerika'da bulunuyor.

COVİD-19'A YAKALANDI

Cleveland Cavaliers'ın, Indiana Pacers'ı 108-104 yendiği maçta forma giymeyen Cedi Osman'ın Covid-19'a yakalandığı ortaya çıktı.

Genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilenen Osman'ın kendisini karantinaya aldığı ifade edildi.

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması milli basketbolcu Cedi Osman, yaklaşık 1.5 yıldır birlikte olduğu ünlü oyuncu Ebru Şahin'e geçtiğimiz yaz ayında Kapadokya'da romantik evlilik teklifinde bulunmuştu.

Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın bu yaz evleneceği konuşuluyor.

Ebru Şahin ile aşk yaşayan Cedi Osman'dan kötü haber geldi
Ebru Şahin ile aşk yaşayan Cedi Osman'dan kötü haber geldi
Ebru Şahin ile aşk yaşayan Cedi Osman'dan kötü haber geldi
Ebru Şahin ile aşk yaşayan Cedi Osman'dan kötü haber geldi
Ebru Şahin ile aşk yaşayan Cedi Osman'dan kötü haber geldi

YORUMLAR
500

Amerika Birleşik Devletleri, Basketbolcu, Ebru Şahin, Cedi Osman, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ebru Şahin ile aşk yaşayan Cedi Osman'dan kötü haber geldi - Son Dakika Magazin


Merih Demiral dünya devlerini peşine taktı! Milli yıldızın yeni talibi Real Madrid Merih Demiral dünya devlerini peşine taktı! Milli yıldızın yeni talibi Real Madrid         
13:13
En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı yeni zamlı maaşlar En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı yeni zamlı maaşlar         
13:06
Uyuşturucu kuryesi, İstanbul Havalimanı'nda bayılınca yakayı ele verdi Uyuşturucu kuryesi, İstanbul Havalimanı'nda bayılınca yakayı ele verdi         
12:52
Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü         
12:03
Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak? Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak?         
11:53
Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur         
11:47
Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı         
09:32
Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi         
08:55
Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı         
08:09
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj         
08:08
Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı         
08:05
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01
'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak 'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak         
23:31
Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti         
23:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek         
17:03

Son Dakika Haberleri
13:12 Merih Demiral dünya devlerini peşine taktı! Milli yıldızın yeni talibi Real Madrid
13:11 İstanbul'da vaka sayıları patladı! Vali Yerlikaya uyardı!
13:05 En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı yeni zamlı maaşlar
13:04 Güzel sunucu Burcu Esmersoy vasiyetini açıkladı: Her şeyimi yardım kuruluşlarına bağışlıyorum
12:52 Uyuşturucu kuryesi, İstanbul Havalimanı'nda bayılınca yakayı ele verdi
12:48 Kızının cinsel istismara uğradığını yaptığı gebelik testiyle öğrendi
12:45 Muğla'da 2 yaşındaki Furkan Akmeşe'nin feci ölümü! İhmal iddiaları gündeme geldi
12:44 Büyükçekmece'de genç kız, bıçaklı saldırganın tacizine uğradı
12:22 Spermle yumurtanın birleştiği anda çıkan ışık ilk kez görüntülendi
12:21 Hindistan'da çirkin olay! Müslüman kadınlar internetten "satışa çıkarıldı"
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 13:18:30. #1.11#
SON DAKİKA: Ebru Şahin ile aşk yaşayan Cedi Osman'dan kötü haber geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement