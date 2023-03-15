Ebru Şallı: Dişlerim Kırıldı, İlaç Almadan Uyuyamıyorum - Son Dakika
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Ebru Şallı: Dişlerim Kırıldı, İlaç Almadan Uyuyamıyorum

15.03.2023 23:27
Ebru Şallı: Dişlerim Kırıldı, İlaç Almadan Uyuyamıyorum

Ebru Şallı, Türkiye'yi yasa boğan depremlerden çok etkilendiğini belirterek "Üç hafta hiç uyumadım, uyku ilacı almadan da uyuyamıyorum,  üzüntüden dişimi sıkmaktan dişimi kırdım ve büyük bir ameliyat geçirdim" dedi.

Ebru Şallı önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Ünlü isim bir mücevher mağazasına girerek yaklaşık 1 saate yakın mağazada kaldı. Bir ara görevliler mağazanın camlarını kapatarak muhabirlerin görüntü almasını engellemeye çalıştı. Alışverişini tamamladıktan sonra muhabirlerin "Ebru Hanım çok sıkı pazarlık yapıyorsunuz!" diyerek kendisine takılmasına gülerek karşılık veren Şallı "Pazarlık yapmadım, eski bir ürünüm vardı onu tamir için getirmiştim, çok eski müşterisiyimdir buranın ara ara gelirim." dedi.

Muhabirlerin "İyi gördük sizi." demesi üzerine Şallı "İyi değilim aslında, pek keyfimiz yok depremden dolayı, iyi olmaya çalışıyoruz, hayat devam ediyor, bizler de çalışıp bir şeyler yapacağız ki ayakta durabilelim, daha fazla yardım yapabilelim, ben çok etkilendim depremden, 3 hafta hiç uyumadım, uyku ilacı almadan da uyuyamıyorum, üzüntüden dişimi sıkmaktan dişimi kırdım ve büyük bir ameliyat geçirdim, öncesinde Pars ile hastanede yaşıyorken bu kötü alışkanlığım başlamıştı bir dişimi sıkmaktan o zaman kırmıştım şimdi de deprem felaketinden sonra bir dişimi daha kırdım sıkmaktan, iki dişim de feda olsun onlara, sinirlerim bozuldu, hayattan keyif alamıyorum, çocuklar söz konusu olunca tahmin edersiniz ki ben hiç dayanamıyorum." diyerek duygusal anlar yaşadı.

Muhabirlerin bazı uzmanların İstanbul depremi beklediği ve bununla ilgili endişe duyup duymadığı şeklindeki sorusuna Şallı "Bu ara rüyamda hep deprem oluyor, sürekli bunu görüyorum, uyuyamama sebeplerimden biridir bu durum da, ince biri olduğum için kilo vermemem lazım ama bu süreçte 3 kilo verdim, zor zamanlar geçiriyorum ama allatan Bero ( Beren Tan ) geldi, 10 gündür onunlayım çok iyi geldi bana." diyerek cevapladı.

Ebru Şallı daha sonra muhabirlere teşekkür ederek oradan ayrıldı.

Kaynak: Snob Magazin
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Ebru Şallı, Akmerkez, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ebru Şallı: Dişlerim Kırıldı, İlaç Almadan Uyuyamıyorum - Son Dakika


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