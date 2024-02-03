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Ebru Yaşar'dan hayranlarına sürpriz! Albüm öncesi yeni şarkısını piyasaya sürdü - Son Dakika
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Ebru Yaşar'dan hayranlarına sürpriz! Albüm öncesi yeni şarkısını piyasaya sürdü

Kehribar şarkısıyla milyonlarca dinlenmeye ulaşan başarılı şarkıcı Ebru Yaşar, albüm öncesi Siyam ile düet yaptığı Yoksun isimli şarkısını dinleyicilerin beğenisine sundu.

03.02.2024 15:35  Güncelleme: 15:47
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4 ay önce Burak Bulut ile çıkardığı Kehribar isimli şarkısıyla dinlenme rekorları kıran Ebru Yaşar, albümünü yayınlamadan önce yeni şarkısı Yoksun'u dinleyicilerin beğenisine sundu.

ALBÜM ÇIKARACAK

Türk müziğinin güçlü isimlerinden Ebru Yaşar, yeni şarkısı Yoksun'a Siyam ile düet yaptı. Söz ve müziği Esad Fidan, Siyam, Ramazan Kızılpınar'a ait olan Yoksun şarkısının düzenlemesini Esad Fidan yaptı. Melisa Avuncan ve yönetmenliğini Ecem Gündoğdu'nun üstlendiği şarkının klibi, tüm dijital platformlarda yayınlandı. Instagram hesabından şarkısından bir kesiti yayınlayan Ebru Yaşar, "Umarız beğenirsiniz, keyifli dinlemeler" notunu yazdı.

Geçtiğimiz aylarda albüm çıkaracağının müjdesini veren Ebru Yaşar, "8 ya da 10 şarkıdan oluşan bir albüm olacak. Ben albüm yapmayı seviyorum, bu duyguların unutulmasını istemiyorum. Her şarkıda bir şey bulsun istiyorum" demişti.

Ebru Yaşar'dan hayranlarına sürpriz! Albüm öncesi yeni şarkısını piyasaya sürdü
Ebru Yaşar'dan hayranlarına sürpriz! Albüm öncesi yeni şarkısını piyasaya sürdü
Ebru Yaşar'dan hayranlarına sürpriz! Albüm öncesi yeni şarkısını piyasaya sürdü
Ebru Yaşar\'dan hayranlarına sürpriz! Albüm öncesi yeni şarkısını piyasaya sürdü

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Ebru Yaşar, Müzik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ebru Yaşar'dan hayranlarına sürpriz! Albüm öncesi yeni şarkısını piyasaya sürdü - Son Dakika


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