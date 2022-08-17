Ece Erken Hakkında Bomba Aşk İddiası! - Son Dakika
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Ece Erken Hakkında Bomba Aşk İddiası!

17.08.2022 11:56
Ece Erken Hakkında Bomba Aşk İddiası!

Ece Erken, 7 ay önce silahlı saldırıya uğrayan avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybetmişti. Dün gerçekleşen duruşmada bayılan Ece Erken'in özel hayatı hakkında flaş iddia ortaya atıldı. Ünlü sunucu, Ankaralı iş insanı Hayrettin Coşkun ile aşk mı yaşıyor? İşte detaylar...

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, olayla ilişkisi olduğu belirlenen kişiler yakalanarak tutuklanmıştı.

Ece Erken, 19 sanıklı Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlayan davada sanık Kadir Yasak savunma yaparken fenalık geçirerek salondan dışarı çıktı.

ŞAŞIRTAN AŞK İDDİASI!

Vefat eden eşinin yasını tutan Ece Erken hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, ünlü sunucu kalbini yeni aşka açtı. Erken'in, Ankaralı iş insanı Hayrettin Coşkun'un gösterdiği ilgiye kayıtsız kalamadığı öğrenildi.

Bu yeni aşk Ece Erken'in yakın dostu Sezer Çakır ile açılmasına da sebep olmuş.

Ece Erken Hakkında Bomba Aşk İddiası!

ARKADAŞIYLA ARASI AÇILDI MI?

İddiaya göre, Ece Erken'in, zorlu sürecinde yanından ayrılmayan yakın dostu Sezer Çakır ile Coşkun yüzünden aralarının açıldığı söyleniyor. Ünlü iş insanı, Çakır ile yakınlaşırken, Erken ile tanışıp ona ilgi göstermeye başladı.

Bunun üzerine Çakır'ın Erken ile dostluğunu bitirdiği iddialar arasında.

Ece Erken Hakkında Bomba Aşk İddiası!

ECE ERKEN KİMDİR?

Ece Erken nereli ve kaç yaşında; 11 Mayıs 1978'de Çorlu'da dünyaya gelen Ece Erken sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs'ta Bayrak Radyo Televizyon'da başladı.

Ankara'da Radyo Vizyon'da ve Radyo Genç'te kariyerine devam ettikten sonra İstanbul'a gelerek Kral TV'de işe başladı. Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve son olarak Radyo Viva'da çalıştıktan sonra Star Tv'de televizyonculuğa adım attı.

Çeşitli kanallarda Mavi Şeker, Enbeyaz Geceler, Hayata Gülerken, Tatlım Benim gibi programlar yaptı.

2000 yılında "Nilgün" dizisinde başrolde oynadı. "Lise Defteri" adlı dizide Nil rolüne hayat verdi.

Ece Erken, 1 Eylül 2008 tarihinde Tuncer Öztarhan'la evlendi. 2009'da boşandılar. 24 Haziran 2014 tarihinde Serkan Uçar ile İzmir'de evlendi. 7 Nisan 2015'te Eymen isminde bir oğlu oldu. 22 Ekim 2015 tarihinde boşandı

Ece Erken ve uzun zamandır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendiğini 28 Haziran 2021 tarihinde yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

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ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİ DAVASINDA İKİNCİ GÜN ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİ DAVASINDA İKİNCİ GÜN Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetine ilişkin dava görülmeye devam ediliyor Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetine ilişkin dava görülmeye devam ediliyor
Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Ece Erken Hakkında Bomba Aşk İddiası! - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

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