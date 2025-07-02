Ece Erken, bir dönem "Eniştem" dediği Sinan Akçıl\'a aşkını ilan etti!

Samsun Havalimanı'nda geçtiğimiz günlerde el ele yürürken görüntülenen sunucu Ece Erken ve şarkıcı Sinan Akçıl, magazin gündemine sürpriz bir başlıkla oturdu. İkilinin samimi halleri, aralarında bir ilişki başladığı yönünde yorumlara neden olurken, geçmişte yaşanmış bir televizyon programı kaydı da yeniden gündeme geldi.

Ece Erken'in yaklaşık dört yıl önce sunduğu bir televizyon programına Sinan Akçıl'ı konuk ettiği görüntüler, sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Söz konusu yayında Erken, o dönem Burcu Kıratlı ile evli olan Akçıl'a "Eniştem hoş geldin" diyerek seslenmiş ve "Siz gerçekten büyük bir aşkla evlendiniz sevgili Burcu ile" ifadelerini kullanmıştı.

Görüntülerin yeniden gündeme gelmesinin nedeni ise Ece Erken'in o yıllarda Burcu Kıratlı ile yakın arkadaş olması. Kamuoyunda bilinen bu dostluk, bugün ortaya çıkan el ele görüntülerle birlikte yeniden tartışma konusu oldu. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, "Bir zamanlar 'enişte' dediği kişiyle şimdi el ele" yorumlarında bulundu.

Günlerdir sessizliğini koruyan Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem aşkını doğruladı hem de Sinan Akçıl'la ilk karelerini yayınladı.

Erken yaptığı paylaşımda, "Dediniz ki üzer zamana bıraktım... Dediniz ki enişteci. Bana yürümüş, iltifat etmiş Ece'yi çok sevmek yasaklanmalı demiş canlı yayında tanımadığım bir sanatçıya mesafemi koymuşum. Çok gördünüz be. Dediniz ki öleni çabuk unuttun... 3 yıl oldu bunun zamanı nedir var mıdır zamanı... İşime, gücüme, evladıma, aşkıma verdim kendimi hor değil hoş görün beni. Çok mutluyum, en azından şimdilik bırakın mutlu olayım." ifadelerini kullandı.