Ece Erken, eski kayınbiraderinin sahte imzayla sigortadan para almaya çalıştığını öne sürdü - Son Dakika
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Ece Erken, eski kayınbiraderinin sahte imzayla sigortadan para almaya çalıştığını öne sürdü

02.08.2022 16:43
Ece Erken, eski kayınbiraderinin sahte imzayla sigortadan para almaya çalıştığını öne sürdü

Geçtiğimiz ocak ayında eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken, Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini ileri sürmüştü. Yeni bir iddia ortaya atan ünlü sunucu, bu kez eski kayınbiraderinin sahte imzayla sigortadan para almaya çalıştığını ifade etti.

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, olayla ilişkisi olduğu belirlenen kişiler yakalanarak tutuklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini açıklayan ve eşinin ailesinin mal kaçırdığını öne süren Ece Erken, yeni bir iddiada bulundu. Sunucu, eski kayınbiraderinin sahte imzayla sigortadan para almaya çalıştığını ileri sürdü.

"BEN İLAÇLARLA AYAKTA DURURKEN..."

Konuyla alakalı paylaşımda bulunan Erken, "Ben şubat ayında ilaçlarla dururken Şafak'ın ofisinde olan vekaletimi kullanıp sigortalara, savcılığa başvuruda bulundun mu? Vekaletim bulunan Mete Menekşe'nin imzasını taklit ederek sigortalardan para almaya çalıştın mı?" dedi.

"GEREKLİ ŞİKAYET YAPILACAKTIR"

Avukat Mete Menekşe de ünlü ismin ardından, "Ece Erken adına 11.02.2022'de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan müracaat tarafımdan yapılmadığı gibi dilekçenin altındaki imza da şahsıma ait değildir. Konu hakkında gerekli şikayet yapılacaktır" açıklamasını yaptı.

BENAN KOCADERELİ'Yİ HEDEF ALDI

Ece Erken, geçtiğimiz günlerde Mahmutyazıcıoğlu'nun ilk eşi ve kızlarının annesi Benan Kocadereli'yi hedef almıştı. Benan Kocadereli, Al Sana Haber'e yaptığı açıklamada Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyini savunarak, "Her şey benim bilgim dahilinde. Mal kaçırma yok. Mal kaçırma değil onun adı her şey Naz ve Eda'nın. Asıl mal kaçıran başka birisi" dedi. İddialara göre Erken, hayat sigortasından da para aldı.

"ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM VE İSPATA DAVET EDECEĞİM"

Bunun üzerine yeni bir açıklama yapan Ece Erken, bu kez Benan Kocadereli'yi hedef aldı. Erken, sosyal medya hesabında konuyla ilgili bir mesaj yayınladı:

"Eğer böyle bir yorum veya cevap verildiyse mahkemede ispat edilecek bu bir! Daha mal tespiti davası sonuçlanmadan tapusu, her şeyi eşime ait olan evi, evleri mirasçı olmadığı halde hukuksuzca nasıl kiraya verdi? Kira elden mi alınıyor? Tekne nerede? Teknedeki seabob bile alınmış kullanılıyor. Demek ki miras aslında kabul edilmemiş ama mahkemenin haberi yok. Şafak'a ait arabalar nerede? Neden ölümünden 1 ay sonra hepsi satıldı? Abiyle anlaşmalı mı yürüyor her şey... Eğer ortada böyle bir açıklama varsa pazartesi ilk iş şikayetçi olacağım ve ispata davet edeceğim."

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Ece Erken, eski kayınbiraderinin sahte imzayla sigortadan para almaya çalıştığını öne sürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ece Erken, eski kayınbiraderinin sahte imzayla sigortadan para almaya çalıştığını öne sürdü - Son Dakika
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