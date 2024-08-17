2 aylık hamile olan şarkıcı Ece Seçkin, bebeğini kaybetti

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4 yıldır birlikte olduğu pilot Çağrı Terlemez ile 2021 yılında dünya evine giren ünlü şarkıcı Ece Seçkin'den üzen haber geldi. 32 yaşındaki Seçkin'in annelik sevinci yarım kaldı.

2 AYLIK HAMİLEYDİ, BEBEĞİNİ KAYBETTİ

İddiaya göre; 2 aylık hamile olan şarkıcı bebeğini kaybetti. Bebeğin kalbi durunca ünlü şarkıcı önceki gün acilen ameliyata alındı. Seçkin, geçirdiği operasyon sonrası sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Seçkin, geçirdiği operasyon sonrası sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ünlü şarkıcı açıklamasında "Ameliyatım başarılı geçti. Arayan herkese çok teşekkür ederim. Telefonlara dönüş yapamadıklarımdan özür diliyorum. Konserimi iptal etmek zorunda kalmasaydık bu durumu bilmenizi ve üzülmenizi istemezdim" dedi.

Ece Seçkin'in o açıklaması;