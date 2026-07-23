Ecem Öz: Beğendiğim biri ilk buluşmada eve davet ederse giderim - Son Dakika
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Ecem Öz: Beğendiğim biri ilk buluşmada eve davet ederse giderim

23.07.2026 10:37
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Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'da 'Şule' rolüyle tanınan Ecem Öz, katıldığı bir programda ilk buluşmadaki 'eve davet' senaryosuna dair ezber bozan açıklamalar yaptı. Beğendiği birinin ilk buluşmada kendisini eve çağırmasına sinirleneceğini belirten genç oyuncu, "İşim yoksa yine de giderim. Evde ne yapacağını, amacını anlamak isterim ve kararımı orada veririm" sözleriyle dikkat çekti.

Kanal D’nin yıllara meydan okuyan fenomen polisiye dizisi Arka Sokaklar’da 'Şule' karakterini canlandıran oyuncu Ecem Öz, katıldığı bir programda yaptığı samimi açıklamalarla gündeme oturdu. Güzel oyuncunun ilk buluşmada eve davet edilme konusundaki sözleri kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

Ecem Öz: Beğendiğim biri ilk buluşmada eve davet ederse giderim

"MERAK EDER, GİDERİM"

Programda özel hayatına ve ilişkilerdeki sınırlarına dair soruları yanıtlayan Ecem Öz, bir ilk buluşma senaryosu üzerinden dikkat çeken ifadeler kullandı. İlk buluşmada eve davet edilmenin kendisini önce kızdıracağını belirten oyuncu, buna rağmen karşı tarafı analiz etmek için bu teklifi kabul edebileceğini söyledi: "Biri ilk buluşmada beni eve götürmeye çalışırsa sinir olurum; hem de beğendiğim biri olsa bile... Ama 'Hadi gidelim bakalım' derim, işim de yoksa giderim. Evde ne yapacağını görmek isterim. Niye eve götürmek istiyor onu anlamaya çalışırım. Zaten kararımı da tam olarak orada veririm."

Ecem Öz: Beğendiğim biri ilk buluşmada eve davet ederse giderim

Samimi ve filtresiz açıklamalarıyla dikkat çeken genç oyuncunun bu sözleri, kısa sürede magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Arka Sokaklar, Kanal D, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ecem Öz: Beğendiğim biri ilk buluşmada eve davet ederse giderim - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • UğuR DURAN UğuR DURAN:
    Hayret!! Hiç Şaşırmadım! 0 0 Yanıtla
  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    evde isteyınce veriyomu kii 0 0 Yanıtla
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