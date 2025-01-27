Eda Ece\'nin Şakir Paşa Ailesi dizisiyle el sıkışması tepki çekti

Magazin

MedYapım'ın iddialı projesi "Şakir Paşa Ailesi" dizisine Eda Ece'nin dahil olması ve rolü için saçlarını siyaha boyatacağı iddiaları sosyal medyada tepki çekti.

Yeni yayın döneminde zaman atlaması yaşanacak olan "Şakir Paşa Ailesi Skandallar ve Mucizeler" dizisinde Aliye Berger'i Hazal Kaya canlandırırken efsane ressam Fahrelnissa Zeyd'i ise Eda Ece hayat verecek.

EDA ECE SAÇLARINI SİYAHA BOYATACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre başarılı oyuncunun prensipte diziyle el sıkıştığı öğrenildi. Fahrelnissa Zeyd gibi beyaz tenli olan güzel oyuncu rol için saçlarını siyaha boyatacak.

Eda Ece'nin dizide Fahrelnissa Zeyd'i canlandıracak olması sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı. Ece'nin siyah saçlı olmaması nedeniyle rolü oynamaması gerektiğini savunanlardan bazıları, konuyu 'tekelleşme'ye bağladı. İşte gelen yorumlardan birkaçı...

"Ama hiç benzemiyor alakası yok Nisa'yla"

"Eda Ece'yi severim ama oynayacağı karakterle fiziki olarak hiç benzemiyor kadın hem esmer hem de renkli gözlü değil ki"

"Gözleri de renkli değil ki o kızın küçüklüğünün benzerleri varken yaşı büyük oyuncuları niye oynatıyorlar ki hiç anlamıyorum?"

"Siyah saçlı oyuncu yerine sarı saçlı oyuncunun saçını boyatmak… Tekelleşme bu olsa gerek"

"Siyah saçlı oyuncu mu yokmuş ne saçma"