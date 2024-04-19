Ege, İstanbul'u farklı gözlerle anlatan klibi hakkında konuştu - Son Dakika
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Ege, İstanbul'u farklı gözlerle anlatan klibi hakkında konuştu

Ege, İstanbul\'u farklı gözlerle anlatan klibi hakkında konuştu

Ege, çekilen görüntülerden sonra İstanbul'u daha önce hiç böyle görmediğimizi söyledi. Ayrıca, oyuncuların şarkı söylemesi konusunda da açıklamalarda bulundu ve bu durumun mesleki etikle bağdaşmadığını ve haksız rekabete neden olduğunu belirtti.

19.04.2024 17:09
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Çalışmasıyla ilgili konuşan Ege, '3 farklı yönetmen ve üç farklı gözü bir klibe toplamayı amaçladık. Çekilen görüntülerden sonra eminim daha önce İstanbul'u hiç böyle görmemiştik diyebilirsiniz' dedi.

Son günlerde oyuncuların ve popüler kimliklerin şarkı söylemeleri ile ilgili sorulan soru üzerine de bir açıklama yapan Ege,

"-Şarkı söylemek ya da dans etmek oyunculuklarının olmazsa olmaz parçası ama bunu popüler kimliğinden yararlanarak mesleğe dökmek ne etikle bağdaşır ne de adaletle, bunu yapmak mesleği şarkıcılık olan insanlar karşısında haksız bir rekabet oluşturur. Çünkü insanlar orada bir şarkıcıyı değil hala oyuncuyu izliyor. ve İşin gerçeği bu mesleği basitleştirerek vasatı yüceltiyor. Eğer kendilerine kalacak tatlı bir anı olarak bakıyorlarsa şarkı söylemelerinin bir mahsuru yok. Onun dışında bence herkes kendi işini yapmalı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Ege, İstanbul'u farklı gözlerle anlatan klibi hakkında konuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ege, İstanbul'u farklı gözlerle anlatan klibi hakkında konuştu - Son Dakika
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