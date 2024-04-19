Çalışmasıyla ilgili konuşan Ege, '3 farklı yönetmen ve üç farklı gözü bir klibe toplamayı amaçladık. Çekilen görüntülerden sonra eminim daha önce İstanbul'u hiç böyle görmemiştik diyebilirsiniz' dedi.
Son günlerde oyuncuların ve popüler kimliklerin şarkı söylemeleri ile ilgili sorulan soru üzerine de bir açıklama yapan Ege,
"-Şarkı söylemek ya da dans etmek oyunculuklarının olmazsa olmaz parçası ama bunu popüler kimliğinden yararlanarak mesleğe dökmek ne etikle bağdaşır ne de adaletle, bunu yapmak mesleği şarkıcılık olan insanlar karşısında haksız bir rekabet oluşturur. Çünkü insanlar orada bir şarkıcıyı değil hala oyuncuyu izliyor. ve İşin gerçeği bu mesleği basitleştirerek vasatı yüceltiyor. Eğer kendilerine kalacak tatlı bir anı olarak bakıyorlarsa şarkı söylemelerinin bir mahsuru yok. Onun dışında bence herkes kendi işini yapmalı" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Magazin › Ege, İstanbul'u farklı gözlerle anlatan klibi hakkında konuştu - Son Dakika
Kuzgun, İstanbul'da bir konferans verecek olan ünlü Rus bürokrat Ivan Nazımovıc'in peşindedir. Ekibimiz Ivan için bir koruma kalkanı oluşturur. Bir asker uğurlama töreninde havaya sıkılan kör bir kurşunla kızını kaybeden baba Kazım intikamını almak için ilginç bir yola başvurur. Arka Sokaklar 671. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Engin, casusluktan gözaltına alınıyor! Arka Sokaklar yeni bölümüyle 19 Nisan Cuma saat 20.00'da Kanal D'de!
2018 yılında hayatını kaybeden Türk Musikisi'nin önemli isimlerinden Erol Küçükyalçın için anma konseri düzenlendi. İstanbul Türk Musikisi Sevenler Derneği Başkanı Nilüfer Fenerci Yargıcı, konuşmasında hocanın adını yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Konserde Küçükyalçın'ın en sevdiği Türk Musikisi şarkıları seslendirildi ve izleyiciler de şarkılara eşlik etti. Erol Küçükyalçın, TRT radyolarında bantları denetimden geçen nadir sanatçılardan biriydi ve 40 yıl boyunca İstanbul Türk Musikisi Sevenler Derneği'nin hocası ve şefi olarak görev yapmıştı.
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