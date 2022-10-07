Şarkıcı Karsu, sevgilisi Mike Schrama'nın evlilik teklifini kabul etti! Ünlü isimlerden tebrik yağdı - Son Dakika
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Şarkıcı Karsu, sevgilisi Mike Schrama'nın evlilik teklifini kabul etti! Ünlü isimlerden tebrik yağdı

07.10.2022 10:45

Şarkıcı Karsu, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Mike Schrama'dan evlilik teklifi aldı. "Evet" cevabı veren Karsu, teklif esnasında çekilen romantik pozlarını da sosyal medya hesabından paylaşırken birçok ünlü isimden de tebrik yorumu geldi.

Türk asıllı Hollandalı şarkıcı Karsu, şarkılarının yanı sıra eğlenceli kimliği ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Bir süredir Mike Schrama ile aşk yaşayan oyuncu, evlilik yolunda ilk adımını attı.

EVLİLİK TEKLİFİ ALDI

İlişkisini gözlerden uzak yaşayan sevilen şarkıcı, sevgilisinden evlilik teklifi aldı. Teklif esnasında çekilen fotoğrafları 813 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Karsu, "Evet dedim" notunu yazdı. Şarkıcının kısa sürede beğeni yağan paylaşımına Merve Özbey, Fatma Turgut ve Ebru Şahin'den tebrik yorumunu geldi.

Şarkıcı Karsu, sevgilisinden evlilik teklifi aldı
Şarkıcı Karsu, sevgilisinden evlilik teklifi aldı
Şarkıcı Karsu, sevgilisinden evlilik teklifi aldı
Şarkıcı Karsu, sevgilisinden evlilik teklifi aldı
Şarkıcı Karsu, sevgilisinden evlilik teklifi aldı
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Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Karsu, sevgilisi Mike Schrama'nın evlilik teklifini kabul etti! Ünlü isimlerden tebrik yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarkıcı Karsu, sevgilisi Mike Schrama'nın evlilik teklifini kabul etti! Ünlü isimlerden tebrik yağdı - Son Dakika
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