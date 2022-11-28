Usta oyuncu Musa Uzunlar, yepyeni bir diziyle izleyici karşısına çıkıyor

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından sıkça söz ettiren usta oyuncu Musa Uzunlar, uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönüyor. Usta ismin, yer alacağı proje de belli oldu.

FARKLI BİR ROLDE OYNAYACAK

Musa Uzunlar'ın 'Hayatımın Şansı' adlı diziyle ekranlara döneceğini söyleyen gazeteci Arif Hür, yazısında şu ifadelere yer verdi: "Kurtlar Vadisi Pusu'da ve Kurtlar Vadisi Gladio sinema filminde canlandırdığı İskender Büyük karakteri ile geniş çevrelerce tanınan Musa Uzunlar, televizyon ekranlarında son olarak 'Bir Annenin Günahı' adlı dizide rol almıştı. Uzunlar, FOX TV'de yayınlanacak 'Hayatımın Şansı' adlı diziyle ekranlara dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Başrollerini Alican Yücesoy ve Şifanur Gül'ün paylaşacağı dizi, küçük kızıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan ve bir üçgenle sınanan Yunga'nın etrafında dönecek. Esas ilginç noktaya gelecek olursak; Bugüne kadar genelde genelde aksiyon ve mafya dizilerinde görmeye alıştığımız Musa Uzunlar'ı bu kez dram dozu yüksek bir projede izleyeceğiz. Kendisi hakkında sosyal medyada 'mafya babası rolü için doğmuş' benzetmeleri yapılan Uzunlar, bu kez sevenlerini tam anlamıyla ters köşe yapacak..."