Ayak parmakları kesilen ünlü spiker Korcan Karar'ın son görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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Ayak parmakları kesilen ünlü spiker Korcan Karar'ın son görüntüsü ortaya çıktı

18.09.2022 21:40

Bir dönemin ünlü spikeri Korcan Karar, şekerinin yükselmesinin ardından hastaneye kaldırılmış ve kangren olan ayak parmakları kesilmişti. Karar'ın iyileştiği ve eskisi gibi yürümeye başladığı öğrenilirken son haline dair fotoğrafı da ortaya çıktı.

Türk televizyonlarında bir dönem ATV ve Show TV ekranlarında ana haber bültenini sunan Korcan Karar,2014 yılında taraflı davranıldığını belirterek istifa kararı aldı.

İZMİR'E YERLEŞTİ

Ekran macerasını noktalayıp memleketi İzmir'e yerleşen ünlü spiker, bir yandan da sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Gazeteci Uğur Dündar, geçtiğimiz aylarda köşe yazısında Karar'ın kangren olduğunu duyurdu.

AYAK PARMAKLARI KESİLDİ

Dündar yazısında, Korcan Karar'ın şekerinin yükseldiğini, ayak parmağında kangren olduğunu ve kesilmek zorunda kaldığını açıklamıştı. Haberler.com'dan Barış Yahya Çinçin'in haberine göre hatta Karar'ın hastaneden bir fotoğrafı da ortaya çıktı.

TABURCU OLDU, AYAĞA KALKTI

Ameliyatının üzerinden uzun bir süre geçen Korcan Karar, iyileşti ve yeniden yürümeye başladı. Karar'ın son sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ünlü spiker Korcan Karar'ın parmakları kesilmişti, son durumu netlik kazandı
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Korcan Karar, Ameliyat, Show Tv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ayak parmakları kesilen ünlü spiker Korcan Karar'ın son görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayak parmakları kesilen ünlü spiker Korcan Karar'ın son görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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