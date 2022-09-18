Türk televizyonlarında bir dönem ATV ve Show TV ekranlarında ana haber bültenini sunan Korcan Karar,2014 yılında taraflı davranıldığını belirterek istifa kararı aldı.
Ekran macerasını noktalayıp memleketi İzmir'e yerleşen ünlü spiker, bir yandan da sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Gazeteci Uğur Dündar, geçtiğimiz aylarda köşe yazısında Karar'ın kangren olduğunu duyurdu.
Dündar yazısında, Korcan Karar'ın şekerinin yükseldiğini, ayak parmağında kangren olduğunu ve kesilmek zorunda kaldığını açıklamıştı. Haberler.com'dan Barış Yahya Çinçin'in haberine göre hatta Karar'ın hastaneden bir fotoğrafı da ortaya çıktı.
Ameliyatının üzerinden uzun bir süre geçen Korcan Karar, iyileşti ve yeniden yürümeye başladı. Karar'ın son sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Magazin › Ayak parmakları kesilen ünlü spiker Korcan Karar'ın son görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika