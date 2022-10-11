Arka Sokaklar hayranlarını heyecanlandıran video! Efsane dizi geri dönüyor

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Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni sezon tarihi merak ediliyordu. Dizinin resmi Instagram hesabından yayınlanan video heyecanı daha da arttırdı.

5 YENİ OYUNCUYLA GELİYOR

Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Oya Okar ve Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar 5 yeni oyuncuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Mesut Komiser'i canlandıran Şevket Çoruh ise yeni sezonda olmayacak.

BU CUMA EKRANDA OLACAK

İzleyicinin günlerdir beklediği haber ise sonunda geldi. 17 sezondur ekrana gelen dizi 633. bölümüyle cuma günü yayında olacak. Kanal D ve Arka Sokaklar'ın resmi Instagram hesabından yayınlanan, Zafer Ergin ve Oya Okar'ın olduğu bir videoyla müjde verildi. Zafer Ergin, "Bu hayatta yaşamak da ölmek de ekip işidir. Kanal D'deyiz." sözleriyle hayranlarına seslendi.