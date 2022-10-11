Arka Sokaklar hayranlarını heyecanlandıran video! Efsane dizi geri dönüyor - Son Dakika
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Arka Sokaklar hayranlarını heyecanlandıran video! Efsane dizi geri dönüyor

11.10.2022 16:41

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın Instagram hesabından yayınlanan video heyecan yarattı. Fenomen dizi bu cuma 17. sezonun ilk bölümüyle ekranlarda olacak.

Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni sezon tarihi merak ediliyordu. Dizinin resmi Instagram hesabından yayınlanan video heyecanı daha da arttırdı.

5 YENİ OYUNCUYLA GELİYOR

Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Oya Okar ve Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar 5 yeni oyuncuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Mesut Komiser'i canlandıran Şevket Çoruh ise yeni sezonda olmayacak.

Arka Sokaklar'ın Instagram hesabından paylaşılan video heyecan yarattı! Hasret bitiyor

BU CUMA EKRANDA OLACAK

İzleyicinin günlerdir beklediği haber ise sonunda geldi. 17 sezondur ekrana gelen dizi 633. bölümüyle cuma günü yayında olacak. Kanal D ve Arka Sokaklar'ın resmi Instagram hesabından yayınlanan, Zafer Ergin ve Oya Okar'ın olduğu bir videoyla müjde verildi. Zafer Ergin, "Bu hayatta yaşamak da ölmek de ekip işidir. Kanal D'deyiz." sözleriyle hayranlarına seslendi.

Arka Sokaklar'ın Instagram hesabından paylaşılan video heyecan yarattı! Hasret bitiyor
Arka Sokaklar'ın Instagram hesabından paylaşılan video heyecan yarattı! Hasret bitiyor
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Arka Sokaklar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Arka Sokaklar hayranlarını heyecanlandıran video! Efsane dizi geri dönüyor - Son Dakika


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