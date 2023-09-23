Elon Musk'ın iş ilanına talip olan Demet Akalın'ı takipçisi fena tiye aldı: Türkçe bilen birini arıyorlar - Son Dakika

Elon Musk'ın iş ilanına talip olan Demet Akalın'ı takipçisi fena tiye aldı: Türkçe bilen birini arıyorlar

Elon Musk\'ın iş ilanına talip olan Demet Akalın\'ı takipçisi fena tiye aldı: Türkçe bilen birini arıyorlar
Son Güncelleme: 23.09.2023 09:01

Şarkıcı Demet Akalın, 120 bin TL maaşla uzay şirketi SpaceX için Türkçe bilen temsilci arayan Elon Musk'a maaşı bağışlama şartıyla birlikte çalışma çağrısında bulundu. Paylaşımlarında sık sık yazım yanlış yapan Akalın'ı tiye alan bir takipçisi de ''Okumuyorsunuz sanırım Türkçe bilen birini arıyorlar'' dedi.

Elon Musk, uzay şirketi SpaceX için Türkçe bilen bir temsilci arayışına girdi. Musk işe alacağı kişiye de aylık 120 bin TL maaş verecek. Gündemle ilgili yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Demet Akalın da iş teklifine sessiz kalamayarak maaşı bağışlama şartıyla çalışabileceklerini söyleyince takipçileri "Türkçe bilen biriyi istiyor" diyerek tiye aldı.

YAZIM YANLIŞLARINDAN DOLAYI ALAY KONUSU OLUYOR

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ve neredeyse her paylaşımında yazım hatası yaptığı için alay konusu olan Demet Akalın, Musk'ın duyurduğu iş ilanına "Maaşı istemem bir yere bağışlarsak varım" cevabını verdi. Akalın'ın bu paylaşımında da yazım hatası yaptığını gören bir kullanıcı da "Okumuyorsunuz sanırım Türkçe bilen birini arıyorlar" dedi.

Elon Musk'ın iş ilanına talip olan Demet Akalın'ı takipçisi fena tiye aldı: Türkçe bilen birini arıyorlar
Elon Musk'ın iş ilanına talip olan Demet Akalın'ı takipçisi fena tiye aldı: Türkçe bilen birini arıyorlar
Elon Musk'ın iş ilanına talip olan Demet Akalın'ı takipçisi fena tiye aldı: Türkçe bilen birini arıyorlar

Demet Akalın, Elon Musk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Elon Musk'ın iş ilanına talip olan Demet Akalın'ı takipçisi fena tiye aldı: Türkçe bilen birini arıyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elon Musk'ın iş ilanına talip olan Demet Akalın'ı takipçisi fena tiye aldı: Türkçe bilen birini arıyorlar - Son Dakika
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