Emir Can İğrek, "Ali Cabbar" isimli şarkısıyla ilgili çıkan çalıntı iddiasını yalanlandı

Son yıllarda yorumu ve şarkılarıyla adından söz ettiren Emir Can İğrek'in "Parti İptal" albümündeki Ali Cabbar isimli şarkısının 1974 tarihli "Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?" film müziğiyle aynı olduğu iddia edildi. Söz konusu iddiayı yalanlayan şarkıcı, dava açılmasının önünün açık olduğunu söyledi.

"İDDİASI OLAN DAVA AÇIP UZMANLARA SORABİLİR"

Şarkının melodisi 1974'te çekilen "Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?" adlı film için bestelenen müzikten esinlenildiği iddia edildi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan "çalıntı" iddiasına Emir Can İğrek'ten cevap gecikmedi. Tartışmalara son noktayı koyan Emir Can İğrek "8 senelik şu mütevazı kariyer geçmişimde hiçbir şarkım çalıntı değildir. İddiası olan dava açıp uzmanlara sorabilir. Her notamın her sözümün altına imzamı atarım. Daha çok çalışarak yıllarca bu ligde tertemiz bir şekilde top koşturacağız" dedi.

"MERDİVEN MELODİLER BENZERLİK HİSSİ YARATABİLİR"

İğrek açıklamasında şarkılar arasındaki benzerlik hissinin nereden kaynaklandığını şu sözlerle anlattı: "9/8 ritim kalıbında ve halk müziği formunda olduğu için, merdiven melodiler benzerlik hissi yaratabilir. Burada da 2-3 saniyelik bir merdiven melodisi andırıyor sadece."