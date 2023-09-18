Emir Can İğrek, yapay zeka ile genç yaşta ölen Onur Can Özcan'la düet yaptı - Son Dakika

Emir Can İğrek, yapay zeka ile genç yaşta ölen Onur Can Özcan'la düet yaptı

Son Güncelleme: 18.09.2023 09:55

Başarılı şarkıcı Emir Can İğrek, 2018 yılında yaşamını yitiren yakın arkadaşı Onur Can Özcan'ın sesini yapay zekayla canlandırarak ''Can Dostum'' şarkısına düet yaptı.

Son zamanların en popüler sanatçılarından Emir Can İğrek, Harbiye konserinde seyircilere duygu dolu anlar yaşattı. 2018 yılında hayatını kaybeden Onur Can Özcan'ın sesini yapay zekayla canlandıran İğrek, "Can Dostum" şarkısına düet yaptı.

SEYİRCİLERİ DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Konserde peş peşe sevilen şarkılarını söyleyen İğrek, Can Dostum şarkısını okurken bir anda ekrana Onur Can Özcan'ın görüntüsü verildi. Özcan'ın sesi yapay zekayla canlandıran şarkıcı Can Dostum şarkısında düet yaptı. Ekranda Özcan'ı gören seyirciler şaşkınlığını gizleyemezken duygusal anlar da yaşandı.

CAN DOSTUM ŞARKISINI ONUR CAN ÖZCAN İÇİN YAZDI

Emir Can İğrek, Can Dostum şarkısını 2018 yılında boğularak ölen Onur Can Özcan'ın anısına yazarak seslendirdiğini söyledi. İğrek, konserlerine ölümüyle yıkıldığı arkadaşını sık sık anmayı da ihmal etmiyor. Onur Can Özcan, 2018 yılında içinde bulunduğu teknenin batması sonrası hayatını kaybetmişti.

Emir Can İğrek, yapay zeka ile genç yaşta ölen Onur Can Özcan'la düet yaptı
Emir Can İğrek, yapay zeka ile genç yaşta ölen Onur Can Özcan'la düet yaptı
Emir Can İğrek, yapay zeka ile genç yaşta ölen Onur Can Özcan'la düet yaptı

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Son Dakika Magazin Emir Can İğrek, yapay zeka ile genç yaşta ölen Onur Can Özcan'la düet yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emir Can İğrek, yapay zeka ile genç yaşta ölen Onur Can Özcan'la düet yaptı - Son Dakika
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