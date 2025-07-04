Emre Karayel ve Gizem Demirci Çiftinden İkinci Bebek Müjdesi

Oyuncu Emre Karayel, Kasım 2020'de sekiz yıllık birlikteliğin ardından iç mimar Gizem Demirci ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu çift, bu evlilikten iki yıl sonra ilk çocukları Can'ı kucaklarına alarak anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı. Karayel ailesinden şimdi ise ikinci bebek müjdesi geldi.

Sosyal medya paylaşımlarında oğulları Can'a duydukları sevgiyi her fırsatta gösteren çiftin ailelerine yeni bir üye daha katılacak. Geçtiğimiz günlerde Gözde Gündüzlü'nün YouTube kanalında yayınlanan "Palavra" adlı programa konuk olan Emre ve Gizem Karayel, heyecan verici gelişmeyi takipçileriyle paylaştı.

Programda konuşan çift, 4 yaşındaki oğulları Can'ın bir kardeşi olacağını açıkladı. Üstelik bebeğin cinsiyeti de belli oldu. Emre ve Gizem Karayel çifti, ikinci kez erkek çocuk sahibi olacaklarını duyurdu.