Engelli gazilerin önünden golf arabasıyla geçen Prens Harry ve Meghan Markle tepki çekti - Son Dakika
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Engelli gazilerin önünden golf arabasıyla geçen Prens Harry ve Meghan Markle tepki çekti

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Prens Harry ve Meghan Markle, Invictus Oyunları'nda engelli gazilerin önünden golf arabasıyla geçtikleri için eleştirilere maruz kaldı. Çiftin bu eylemi, bazıları tarafından 'gösteriş meraklısı' olarak nitelendirildi. İnternette yaygın olarak paylaşılan görüntülerde, çiftin 'sağlıklı' olmalarına rağmen tekerlekli sandalyeye bağlı gazilerin önünden arabayla geçtikleri görülüyor. Bu durum, çiftin eleştirilere maruz kalmasına neden oldu.

10.02.2025 15:16  Güncelleme: 15:23
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Prens Harry ve Meghan Markle, pazar günü Invictus Oyunları'nda engelli gazilerin önünden golf arabasıyla geçtikleri için sert eleştirilere maruz kaldılar.

43 yaşındaki Meghan, eşi Harry'nin (40) 2014 yılında yaralı, engelli ve hasta askerler için kurduğu oyunların yedinci sezonuna katıldı.

Ancak çiftin golf arabasındaki kısa videosu, Meghan'ın Instagram'ında paylaşıldıktan sonra, bazıları tekerlekli sandalyeye bağlı gazilerin önünden geçen "sağlıklı" çiftin "gösteriş meraklısı" olduğunu söyleyen insanlardan tepki aldı.

İnternette yaygın olarak paylaşılan görüntülerde, "sağlıklı" çift, geçerken "Harry" diye tezahürat yapan gazilerin önünden arabayla geçerken görülüyor.

Bir kişi şöyle yazdı: "Yani Meghan ve Harry, iki sağlıklı insan, engelli gazilerin önünden golf arabasıyla geçiyor."

"Gazilerin bazıları tekerlekli sandalyeye bağlı. Grubun içinden yürüyüp, selamlaşıp el sıkışmaları gerekirdi. Hem de arkalarından bir kamera takip ederken. İnanılmaz."

Başka biri şöyle dedi: "Arkalarındaki arabadan çekim yapılırken ilerliyorlar... insanlar onlar için bağırmaya teşvik ediliyor. Bu çılgınlık ne zaman bitecek?"

Bir başkası yazdı: "Burada kim onurlandırılıyor? Gaziler mi, yoksa gaziler tarafından onurlandırılan Harry ve Meghan mi!"

Bir diğeri ekledi: "Engelli gaziler, bu iki sağlıklı insan golf arabasıyla ters yönde geçerken uzun, soğuk beton koridorda bekletildi. Tam da daha fazla alçalamayacaklarını düşündüğünüz anda..."

Beşinci bir kişi ekledi: "Yani Meghan ve Harry, iki sağlıklı insan, engelli gazilerin önünden golf arabasıyla geçiyor."

"Gazilerin bazıları tekerlekli sandalyeye bağlı. Grubun içinden yürüyüp, selamlaşıp el sıkışmaları gerekirdi. Hem de arkalarından bir kamera takip ederken. İnanılmaz."

Oyunların yedinci sezonu cumartesi günü Vancouver'da başladı ve açılış etkinliğinde Coldplay'den Chris Martin ve şarkıcı Nelly Furtado performans sergiledi.

Ülkeleri için hayatlarını tehlikeye atan ünlü asker ve kadınları onurlandıran bu yılki oyunlarda, tarihte ilk kez kış sporları da yer alacak.

Meghan'ın katılımının, eşine ve her ikisi için de derinden kişisel bir dava olan Invictus'un misyonuna olan desteğini vurguladığı anlaşılıyor.

Bu oyunlardaki tek odak noktası, eşini, yarışmacıları ve onların hikayelerini yüceltmek olacak.

Çift, 2017'de Toronto Invictus Oyunları'nda tekerlekli sandalye tenisi etkinliğinde el ele görüntülenerek ilk kez birlikte görünmüştü. 2023'te Meghan ve Harry, Düsseldorf, Almanya'daki Invictus Oyunları'nda kalabalıklar arasında sporculara tezahürat yapmıştı.

Engelli gazilerin önünden golf arabasıyla geçen Prens Harry ve Meghan Markle tepki çekti
Engelli gazilerin önünden golf arabasıyla geçen Prens Harry ve Meghan Markle tepki çekti
Engelli gazilerin önünden golf arabasıyla geçen Prens Harry ve Meghan Markle tepki çekti
Engelli gazilerin önünden golf arabasıyla geçen Prens Harry ve Meghan Markle tepki çekti

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Son Dakika Magazin Engelli gazilerin önünden golf arabasıyla geçen Prens Harry ve Meghan Markle tepki çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mert çelik:
    bırılerı gazı olur dıgerlerı yer ıcer gezer zengınlıge zengınlık katar hayatın duzenı boyle 3 0 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Kral ve tebaa. İnsanlar eşit mi? 2 0 Yanıtla
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