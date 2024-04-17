Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut Belediye Başkanı olarak ilk nikahı kıydı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut Belediye Başkanı olarak ilk nikahı kıydı

Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut Belediye Başkanı olarak ilk nikahı kıydı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinden aday olan ve 31 Mart seçimlerinde kazanan oyuncu Erdal Beşikçioğlu, başkan olarak ilk nikahını kıydı.

17.04.2024 08:32  Güncelleme: 08:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart Yerel Seçimlerinde Etimesgut Belediye Başkanı olarak seçilen ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, ilk nikah kıyma görevini gerçekleştirdi.

ÇİFTLE POZLAR VERDİ

Oyunculuk performansının yanı sıra yeni göreviyle de vatandaşların büyük ilgisini gören Beşikçioğlu'nun ilk nikah töreni, Etimesgut Belediyesi'nin X hesabından yayınlandı. Nikahtan karelerin yayınlandığı paylaşımda "Belediye Başkanımız Sayın Erdal Beşikçioğlu Berkay Dinçsoy ve Mine Kaya çiftinin nikahlarını kıyarak, çiftimize ömür boyu mutluluklar diledi" ifadelerine yer verildi.

Erdal Beşikçioğlu, belediye başkanı olarak ilk nikahını kıydı

İLK SAHNESİNE ÇIKMIŞTI

Yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden yüzde 56.62 oy oranı ile Etimesgut Belediye Başkanı seçilen sanatçı Erdal Beşikçioğlu, geçtiğimiz günlerde de Tatbikat Sahnesi'nde Acting oyunuyla seyirci karşısına çıktı. Beşikçioğlu, oyuncu kimliğinin yanı sıra artık belediye başkanı sıfatını da taşıyor.

İşte nikah töreninden kareler...

Erdal Beşikçioğlu, belediye başkanı olarak ilk nikahını kıydı
Erdal Beşikçioğlu, belediye başkanı olarak ilk nikahını kıydı

Etimesgut Belediyesi, Erdal Beşikçioğlu, Sosyal Medya, Ankara, Kıyma, Magazin, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut Belediye Başkanı olarak ilk nikahı kıydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Abdullah Kara: Bu son dakika chp ve muhalefetin yayın organı gibi çalışıyor..bize ne Erdal beşikçioğlunun kıydığı nikahtan,Türkiye’de binlerce belediye var onlarında kıydığı nikahları haber yapın hakkaniyet olsun.. 37 43 Yanıtla Erkan null: Beypazarı iç 14 5 Mehmet Erginer: Medyatik olma durumu var 6 7
  • H celik: Yapacağı en iyi icraat bu zaten 13 20 Yanıtla
  • İskender Asyalı: En büyük şcraatını yapmış 0 5 Yanıtla

18:47 Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik’e açık açık soruldu: Kabine’de değişim olacak mı Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik'e açık açık soruldu: Kabine'de değişim olacak mı?
17:36 Malatya Belediye Başkanı Sami Er’den eski başkana borç tepkisi Malatya Belediye Başkanı Sami Er'den eski başkana borç tepkisi
17:21 Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti
17:01 Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
15:25 Son 75 yılın en şiddetli yağışı BAE’de 1, Umman’da 20 kişi hayatını kaybetti Son 75 yılın en şiddetli yağışı! BAE'de 1, Umman'da 20 kişi hayatını kaybetti
18:46 Juventus’tan Kenan’a yeni sözleşme Milli yıldız servet kazanacak Juventus'tan Kenan'a yeni sözleşme! Milli yıldız servet kazanacak
18:03 Olympiakos maçına geri sayım başladı İsmail Kartal’dan Djiku’nun sağlık durumu hakkında açıklama Olympiakos maçına geri sayım başladı! İsmail Kartal'dan Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama
16:07 Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi
16:01 İsrail, Gazze’ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti İsrail, Gazze'ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti
15:51 Banka hesabını bile göstermiş Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif Banka hesabını bile göstermiş! Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif
15:34 Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda! 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2024 19:59:44. #1.13#
SON DAKİKA: Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut Belediye Başkanı olarak ilk nikahı kıydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement