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Erdal Beşikçioğlu, kızıyla Ankara oyun havasıyla göbek attı - Son Dakika
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Erdal Beşikçioğlu, kızıyla Ankara oyun havasıyla göbek attı

Erdal Beşikçioğlu, başrol olduğu Behzat Ç.: Çekiç ve Gül 2 dizisinin yeni sezon yemeğinde aynı projede yer aldığı kızı Derin Beşikçioğlu karşılıklı göbek attı.

06.12.2023 - 11:36,
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Geniş bir izleyici kitlesi bulunan Behzat Ç. dizisi, 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç Hikayesi' adıyla izleyici karşısına çıkmaya çalışıyor. 7 Aralık'ta yayınlanacak olan dizinin ekibi dün akşam özel bir gece bir araya geldi. Başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, gecede kızıyla karşılıklı oynadı.

KIZIYLA AYNI DİZİDE OYNUYOR

Gecede yeni sezonla ilgili düşüncelerini dile getiren Erdal Beşikçioğlu, ilerleyen saatlerde kızı Derin Beşikçioğlu ile Ankara havası eşliğinde karşılıklı kurtlarını döktü. Baba ve kızın davetteki eğlenceli anları ise sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı. Derin Beşikçioğlu, babasının başrol olduğu dizide Melike karakterini oynuyor.

Erdal Beşikçioğlu, kızıyla Ankara oyun havasıyla göbek attı

TAM KADRO HAZIR BULUNDULAR

7 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak olan dizinin dün akşam verilen yeni sezon yemeğine Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Evliya Aykan, Burak Dakak, Derin Beşikçioğlu, Önder Selen, Alper Kut, Selen Öztürk, Devrim Yakut, Güven Kıraç, yapım ekibi ve sinema yazarları katıldı.

Erdal Beşikçioğlu, kızıyla Ankara oyun havasıyla göbek attı
Derin Beşikçioğlu ve Erdal Beşikçioğlu
Erdal Beşikçioğlu, kızıyla Ankara oyun havasıyla göbek attı
Erdal Beşikçioğlu, kızıyla Ankara oyun havasıyla göbek attı
Erdal Beşikçioğlu, kızıyla Ankara oyun havasıyla göbek attı
Erdal Beşikçioğlu, kızıyla Ankara oyun havasıyla göbek attı
Erdal Beşikçioğlu, kızıyla Ankara oyun havasıyla göbek attı
Erdal Beşikçioğlu, kızıyla Ankara oyun havasıyla göbek attı
Erdal Beşikçioğlu, kızıyla Ankara oyun havasıyla göbek attı
Erdal Beşikçioğlu, kızıyla Ankara oyun havasıyla göbek attı
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Erdal Beşikçioğlu, Magazin, Son Dakika

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