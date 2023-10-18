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Erhan Çelik'in şirketi, Gazze'deki hastane baskını sonrası etkinliklerini İsrailli katılımcılara kapattı - Son Dakika

Erhan Çelik'in şirketi, Gazze'deki hastane baskını sonrası etkinliklerini İsrailli katılımcılara kapattı

Son Güncelleme: 18.10.2023 15:56

Erhan Çelik'in yönetim kurulu başkanı olduğu Nobel Şirketler Grubu, İsrail'in Gazze'deki hastane katliamının ardından organizasyonlarının tümünü İsrailli katılımcı ve ziyaretçilere kapattı.

İsrail'in asker, sivil, çocuk ve kadın gözetmeksizin düzenlediği insanlık dışı saldırıların son halkası olan Gazze'deki hastane baskını sonrası spiker Erhan Çelik'in başında olduğu bölgenin en etkili uluslararası fuar şirketi, organizasyonlarının tümünü İsrailli katılımcı ve ziyaretçilere kapattı.

"İSRAİL VATANDAŞLARININ GİRİŞİNE İZİN VERİLMEYECEK"

Irak Bağdat Uluslararası Fuar alanı ve Libya'daki tüm fuar alanlarının işletmesini bünyesinde bulunduran ve Türkiye'de önemli fuar organizasyonlarına imza atan Nobel Şirketler Grubu iştiraki Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık A.Ş. yurtiçi ve yurtdışı tüm organizasyonlarında İsrailli katılımcı ve ziyaretçileri alanlarına kabul etmeyeceğini duyurdu. Gruptan yapılan açıklamada "İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini hedef alarak açıkça savaş suçu işlediği ve bunun aynı zamanda insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğu ifade edilerek "Yönetim kurulumuzca alınan karar gereği daha önce düzenlediğimiz fuarların İsrailli katılımcı ve ziyaretçileri de dahil olmak üzere bundan sonra yurtiçi ve yurtdışında düzenlediğimiz hiçbir organizasyona İsrail vatandaşı olan kişilerin girişine izin verilmeyecektir" denildi.

Grubun yazılı açıklamasında, alınan bu kararın Türkiye'deki tüm dış ticaret ve fuar organizasyon şirketlerince de uygulanmasının umut edildiği belirtildi.

Erhan Çelik'in başında olduğu fuar şirketi, Gazze'deki hastane baskını sonrası etkinliklerini İsrailli katılımcılara kapattı

ERHAN ÇELİK: ELİ KANLI ÇOCUK KATİLİ İSRAİL

Instagram hesabından kararı duyuran Erhan Çelik, "İnsanlıktan nasipsiz, eli kanlı, çocuk katili İsrail'in bitmek bilmeyen zulüm ve katliamlarına karşı aldığımız kararı buradan paylaşıyor ve örnek olarak tüm sektörlere yansımasını umut ediyorum. Filistin'e özgürlük" ifadelerini kullandı.

Erhan Çelik'in başında olduğu fuar şirketi, Gazze'deki hastane baskını sonrası etkinliklerini İsrailli katılımcılara kapattı

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Son Dakika Magazin Erhan Çelik'in şirketi, Gazze'deki hastane baskını sonrası etkinliklerini İsrailli katılımcılara kapattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erhan Çelik'in şirketi, Gazze'deki hastane baskını sonrası etkinliklerini İsrailli katılımcılara kapattı - Son Dakika
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