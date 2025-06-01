Erkan Kolçak Köstendil yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı

Bir dönemin efsane dizisi Çukur'da hayat verdiği "Vartolu Saadettin" karakteriyle beğeni kazanan ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendik, "Veliaht" dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yapımcılığını Yamaç Okur'un üstlendiği, eylül ayında izleyicilerle buluşmaya hazırlanan dizinin Show TV ekranlarında yayınlanacağı belirtilirken, Erkan Kolçak Köstendil, dizi için imaj değiştirdi.

KÖSTENDİL'İN YENİ İMAJI BEĞENİLMEDİ

Dizinin geçen gün ilk tanıtımı yayınlandı. Erkan Kolçak Köstendil'in yeni hali ise beğenilmedi. "Yahya" karakteri için saçlarını kısalttığı ve bıyık bıraktığı görülen Köstendil'e hayranları, "Eski haline dön" yorumunu yaptı.

VELİAHT, OYUNCU KADROSUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Ayrıca, Esenler Otogarı'nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü ekrana taşıyacak dizi oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi isimlerin yer aldığı 'Veliaht'ın yönetmen koltuğunda 'Çukur'un yönetmeni Sinan Öztürk var.