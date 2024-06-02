Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor - Son Dakika
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Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

Oyuncu Erkan Petekkaya, Göcek konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyerek "Bazı firmalar MUÇEV vasıtasıyla kiralayıp Göcek'teki yerlileri gerçek toprak sahiplerini çeşitli katakullilerle kandırmaya çalışıp ve ellerindeki bütün serveti sevgilerini memleketlerine duydukları saygıyı hepsini bu şirket yok etmiştir. Onlar adına sizden yardım rica ediyorum. Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor" dedi.

02.06.2024 08:00
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Oyuncu Erkan Petekkaya, Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek mahallesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yardım çağrısında bulundu.

"EMİNİZ Kİ ÜLKEMİZ İÇERİSİNDE BOĞUŞTUĞUNUZ BİR ÇOK SORUN VAR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erkan Petekkaya, Göcek'te çok sayıda yerin Muğla'ya Hizmet Vakfı (MUÇEV) aracılığıyla şirketlere kiralandığını belirterek şu ifadeleri kullandı; "Sayın Cumhurbaşkanım. Eminiz ki ülkemiz içerisinde boğuştuğunuz bir çok sorun var. Ama Göcek ülkemizin cenneti, gözbebeğidir.

Bizim gözbebeğimize bazı firmalar Muçev vasıtasıyla kiralayıp Göcek'teki yerlileri gerçek toprak sahiplerini çeşitli katakullilerle kandırmaya çalışıp ve ellerindeki bütün serveti sevgilerini memleketlerine duydukları saygıyı hepsini bu şirket yok etmiştir. Adım Erkan Petekkaya. Ben 20 yıldır Göcek'teyim bu sahildeki teknecilerin ve buradaki gerçek sahiplerin haklı olduğuna inanıyorum. Onlar adına sizden yardım rica ediyorum.

"AMERİKALILARIN KIZILDERİLİLERE YAPTIKLARINI YAPIYORLAR"

Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor. Son olarak Sn. Cumhurbaşkanım ben Göcek'teki tüm tekne sahiplerinin, buranın gerçek sahiplerinin bu insanların olduğuna inanıyorum. Sizden onlar adına yardım rica ediyorum. Amerikalıların kızılderililere yaptıklarını şimdi burada yapıyorlar."

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Son Dakika Magazin Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Şükrü null: hiç mektup yazmadın kitap okumadın arkadaş. bı şey anlaşılmıyor, birbirinden kopuk anlamsız cümleler , vakifmi suçlu, vatandaşın malını gaspmi ediyorlar, ne oluyor. ayrıca makama katekulli,sizin bilmediğiniz şeyler gibi kelimeler kullanilmaz 14 3 Yanıtla

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