Berfu Yenenler, göğüslerinin küçük olduğunu ima eden takipçilerine böyle cevap verdi

2019 yılında komedyen Eser Yenenler ile dünyaevine giren eski Miss Turkey güzeli Berfu Yenenler sosyal medyada eğlenceli paylaşımlarıyla ön plana çıkıyor.

SOSYAL MEDYADA ÇOK AKTİF

Çocuklarıyla mutlu bir evliliği olan ünlü çiftin Instagram hesabından yaptığı tiplemeler oldukça beğeni topluyor. Mankenlik kariyerini rafa kaldıran Berfu sosyal medya fenomenliğine daha çok yoğunlaştı.

"HİÇ MEMEN YOK" YORUMLARINA CEVAP VERDİ

Esprili videolarıyla güldüren ünlü isim bu kez imalı bir paylaşım yaptı. Siyah askılı bir fotoğrafına gelen yorumları ifşa eden Yenenler, "Hiç memen yokmuş, kocanın memeleri seninkinden daha büyük" yorumlarına yapay göğüs videosuyla cevap verdi. Yenenler paylaşımına "Ben de diyordum neyim eksik? Buldum çok şükür" notunu düştü.