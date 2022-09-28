Berfu Yenenler, göğüslerinin küçük olduğunu ima eden takipçilerine böyle cevap verdi - Son Dakika
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Berfu Yenenler, göğüslerinin küçük olduğunu ima eden takipçilerine böyle cevap verdi

28.09.2022 16:15

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, kendisine gelen, "Hiç memen yokmuş, kocanın memeleri seninkinden daha büyük" yorumlarına "yapay göğüs" videosuyla cevap verdi. Yenenler paylaşımında, "Ben de diyordum neyim eksik? Buldum çok şükür" ifadesini kullandı.

2019 yılında komedyen Eser Yenenler ile dünyaevine giren eski Miss Turkey güzeli Berfu Yenenler sosyal medyada eğlenceli paylaşımlarıyla ön plana çıkıyor.

SOSYAL MEDYADA ÇOK AKTİF

Çocuklarıyla mutlu bir evliliği olan ünlü çiftin Instagram hesabından yaptığı tiplemeler oldukça beğeni topluyor. Mankenlik kariyerini rafa kaldıran Berfu sosyal medya fenomenliğine daha çok yoğunlaştı.

Berfu Yenenler 'Hiç memen yok' yorumlarına böyle cevap verdi

"HİÇ MEMEN YOK" YORUMLARINA CEVAP VERDİ

Esprili videolarıyla güldüren ünlü isim bu kez imalı bir paylaşım yaptı. Siyah askılı bir fotoğrafına gelen yorumları ifşa eden Yenenler, "Hiç memen yokmuş, kocanın memeleri seninkinden daha büyük" yorumlarına yapay göğüs videosuyla cevap verdi. Yenenler paylaşımına "Ben de diyordum neyim eksik? Buldum çok şükür" notunu düştü.

Berfu Yenenler 'Hiç memen yok' yorumlarına böyle cevap verdi
Berfu Yenenler 'Hiç memen yok' yorumlarına böyle cevap verdi
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Berfu Yenenler, Eser Yenenler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Berfu Yenenler, göğüslerinin küçük olduğunu ima eden takipçilerine böyle cevap verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Berfu Yenenler, göğüslerinin küçük olduğunu ima eden takipçilerine böyle cevap verdi - Son Dakika
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