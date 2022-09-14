Evliliğinin sona ereceği öne sürülen Hadise'nin paylaşımına yorum yağdı - Son Dakika
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Evliliğinin sona ereceği öne sürülen Hadise'nin paylaşımına yorum yağdı

14.09.2022 00:04

Evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilen ünlü şarkıcı Hadise'den yürek hoplatan paylaşım.. Hadise'nin dans ettiği sırada dilini çıkardığı video binlerce etkileşim aldı.

Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz aylarda iş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız bir şekilde dünyaevine girdi. Fakat ikilinin daha sonra çocuk meselesi yüzünden tartıştığı ve Hadise'nin evi terk ettiği öne sürüldü.

BÜYÜKLER ARAYA GİRDİ

Yine iddiaya göre büyükler araya girdi ve Hadise eve geri döndü. Ama yüzükler çıktı, sosyal medya paylaşımları da kesildi. Çift uzun süredir de birlikte görülmedi.

SON PAYLAŞIMI YÜREK HOPLATTI

Eşi Mehmet Dinçerler'in Hadise'nin sahne performanslarına karıştığı iddiasının dolaştığı sırada Hadise'den yürek hoplatan bir paylaşım geldi. Sahnede dans ettiği anları paylaşan Hadise'nin dilini çıkardığı anlara ise hayranlarından yorum yağdı.

YORUMLAR
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Mehmet Dinçerler, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Evliliğinin sona ereceği öne sürülen Hadise'nin paylaşımına yorum yağdı - Son Dakika


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