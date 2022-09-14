Evliliğinin sona ereceği öne sürülen Hadise'nin paylaşımına yorum yağdı

Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz aylarda iş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız bir şekilde dünyaevine girdi. Fakat ikilinin daha sonra çocuk meselesi yüzünden tartıştığı ve Hadise'nin evi terk ettiği öne sürüldü.

BÜYÜKLER ARAYA GİRDİ

Yine iddiaya göre büyükler araya girdi ve Hadise eve geri döndü. Ama yüzükler çıktı, sosyal medya paylaşımları da kesildi. Çift uzun süredir de birlikte görülmedi.

SON PAYLAŞIMI YÜREK HOPLATTI

Eşi Mehmet Dinçerler'in Hadise'nin sahne performanslarına karıştığı iddiasının dolaştığı sırada Hadise'den yürek hoplatan bir paylaşım geldi. Sahnede dans ettiği anları paylaşan Hadise'nin dilini çıkardığı anlara ise hayranlarından yorum yağdı.